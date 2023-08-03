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  4. DEPREM SON DAKİKA 3 AĞUSTOS 2023! Datça, Hatay ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA 3 AĞUSTOS 2023! Datça, Hatay ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

03.08.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 Ağustos Perşembe günü Datça'da yerin, 224.61 km altında, Hatay'da yerin, 04.82 km altında ve Malatya'da yerin, 7.04 km altında depremler meydana geldiği bildirildi. Muğla, Hatay, Malatya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntıların detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Datça, Hatay ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

DEPREM SON DAKİKA 3 AĞUSTOS 2023! Datça, Hatay ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 05:18'de Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde, saat 07:15'te Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve saat 07:56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını arama motorlarında sorgulamaya başladılar. İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla Datça olan saat 05:18'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Hatay Samandağ olan saat 07:15'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Malatya Pütürge olan saat 07:56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

deprem mi oldu

3 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2023.08.03 08:22:24 38.4313 37.4990 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 08:07:41 37.5913 35.8857 3.3 -.- 1.2 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.03 08:03:29 36.1365 35.8492 7.1 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.03 07:56:15 38.2047 38.6565 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:45:54 35.5463 26.4803 19.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.03 07:38:09 38.5745 38.0047 8.1 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:21:46 38.1905 37.9772 11.3 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:15:44 36.0432 35.8362 13.4 -.- 3.8 3.7 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.03 07:05:05 40.7928 31.5645 4.9 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.08.03 07:01:12 38.0825 36.7363 11.7 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:52:44 37.3718 37.0983 5.0 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:46:08 38.1250 37.1118 2.9 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:45:40 38.1042 37.1262 11.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:26:58 37.9490 36.2140 11.5 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:12:56 37.9860 36.3973 13.7 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:12:41 38.3072 41.9383 8.8 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS) İlksel
2023.08.03 06:04:36 38.1418 36.9903 5.0 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 05:55:43 38.0363 36.5798 9.1 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 05:53:01 37.6695 35.4157 11.5 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.03 05:42:06 38.5978 39.6347 9.3 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2023.08.03 05:38:33 38.3698 26.5978 12.4 -.- 1.1 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel
2023.08.03 05:18:43 34.3742 26.3770 24.9 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.03 04:58:38 37.6535 35.8625 3.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.03 04:55:02 36.8667 27.8810 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.03 04:34:49 34.7363 28.4108 10.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.03 04:05:25 38.1002 37.2188 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 04:03:00 38.0832 32.5580 18.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.03 03:28:08 38.2613 37.7112 1.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.03 03:24:38 37.0607 36.5260 8.6 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.08.03 03:18:20 37.6298 35.7963 7.7 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.03 03:17:50 38.4053 27.1742 13.1 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2023.08.03 03:15:59 38.1405 36.2055 16.9 -.- 1.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.03 03:05:04 37.8668 27.2773 12.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.08.03 03:04:19 37.5672 35.8068 3.2 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.03 02:59:12 37.8502 37.7435 13.1 -.- 1.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.03 02:44:11 38.4623 37.4258 1.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 02:36:00 37.8870 27.6170 15.8 -.- 1.3 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.03 02:32:23 38.8795 27.0410 4.7 -.- 1.3 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2023.08.03 02:20:23 37.8368 37.5918 5.5 -.- 3.1 3.0 CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.03 01:36:50 37.8662 36.7390 21.9 -.- 0.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 01:31:48 37.2735 36.8665 7.6 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 01:28:46 36.2678 35.9432 7.8 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.03 01:11:37 38.4485 37.6133 7.3 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 00:55:27 38.3352 37.3022 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 00:51:14 38.4875 37.2912 2.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 00:32:44 37.9012 37.6515 8.0 -.- 1.6 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.03 00:15:01 38.2017 37.8357 5.4 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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