DEPREM SON DAKİKA 3 AĞUSTOS 2023! Datça, Hatay ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 05:18'de Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde, saat 07:15'te Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve saat 07:56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını arama motorlarında sorgulamaya başladılar. İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla Datça olan saat 05:18'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Hatay Samandağ olan saat 07:15'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Malatya Pütürge olan saat 07:56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

3 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2023.08.03 08:22:24 38.4313 37.4990 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.03 08:07:41 37.5913 35.8857 3.3 -.- 1.2 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.03 08:03:29 36.1365 35.8492 7.1 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.03 07:56:15 38.2047 38.6565 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.03 07:45:54 35.5463 26.4803 19.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.03 07:38:09 38.5745 38.0047 8.1 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.08.03 07:21:46 38.1905 37.9772 11.3 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.03 07:15:44 36.0432 35.8362 13.4 -.- 3.8 3.7 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.03 07:05:05 40.7928 31.5645 4.9 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2023.08.03 07:01:12 38.0825 36.7363 11.7 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:52:44 37.3718 37.0983 5.0 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:46:08 38.1250 37.1118 2.9 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:45:40 38.1042 37.1262 11.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:26:58 37.9490 36.2140 11.5 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:12:56 37.9860 36.3973 13.7 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 06:12:41 38.3072 41.9383 8.8 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS) İlksel

2023.08.03 06:04:36 38.1418 36.9903 5.0 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 05:55:43 38.0363 36.5798 9.1 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 05:53:01 37.6695 35.4157 11.5 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.03 05:42:06 38.5978 39.6347 9.3 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel

2023.08.03 05:38:33 38.3698 26.5978 12.4 -.- 1.1 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel

2023.08.03 05:18:43 34.3742 26.3770 24.9 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.03 04:58:38 37.6535 35.8625 3.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.03 04:55:02 36.8667 27.8810 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.03 04:34:49 34.7363 28.4108 10.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.03 04:05:25 38.1002 37.2188 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 04:03:00 38.0832 32.5580 18.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.03 03:28:08 38.2613 37.7112 1.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.03 03:24:38 37.0607 36.5260 8.6 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2023.08.03 03:18:20 37.6298 35.7963 7.7 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.03 03:17:50 38.4053 27.1742 13.1 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2023.08.03 03:15:59 38.1405 36.2055 16.9 -.- 1.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.03 03:05:04 37.8668 27.2773 12.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.08.03 03:04:19 37.5672 35.8068 3.2 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.03 02:59:12 37.8502 37.7435 13.1 -.- 1.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.03 02:44:11 38.4623 37.4258 1.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.03 02:36:00 37.8870 27.6170 15.8 -.- 1.3 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.08.03 02:32:23 38.8795 27.0410 4.7 -.- 1.3 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2023.08.03 02:20:23 37.8368 37.5918 5.5 -.- 3.1 3.0 CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.03 01:36:50 37.8662 36.7390 21.9 -.- 0.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 01:31:48 37.2735 36.8665 7.6 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 01:28:46 36.2678 35.9432 7.8 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.03 01:11:37 38.4485 37.6133 7.3 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.03 00:55:27 38.3352 37.3022 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 00:51:14 38.4875 37.2912 2.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.03 00:32:44 37.9012 37.6515 8.0 -.- 1.6 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.03 00:15:01 38.2017 37.8357 5.4 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

