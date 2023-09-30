DEPREM SON DAKİKA 30 EYLÜL 2023: Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Bodrum depremi ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla Bodrum açıklarında saat 12.38 sıralarında bir deprem gerçekleşti. Bodrum'a 19.95 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, depremin derinliği 6.28 olarak ölçüldü. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 30 Eylül 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

30 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.30 12:38:51 36.9020 27.0290 5.5 -.- 4.2 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.09.30 12:16:32 41.1295 28.9705 1.0 -.- 1.3 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2023.09.30 11:45:48 36.0857 28.3785 13.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 11:26:38 36.7178 33.8180 18.3 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.09.30 11:13:50 36.7918 36.3005 7.8 -.- 1.9 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.09.30 11:05:52 37.7670 36.3290 13.5 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 10:48:44 37.8467 37.5783 5.0 -.- 2.8 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.09.30 10:28:19 37.7518 36.4612 5.0 -.- 3.2 3.2 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 10:13:03 37.9848 27.1187 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.30 09:36:28 37.8815 27.5592 4.7 -.- 1.4 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.09.30 09:23:45 38.1488 38.3970 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.09.30 09:16:35 37.8165 36.3952 4.9 -.- 2.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 08:57:26 38.3225 37.7502 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.30 08:23:57 38.4043 27.2235 12.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.09.30 08:18:18 36.7625 33.7795 9.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.09.30 07:32:15 37.8883 36.6408 5.2 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 07:19:40 40.0612 28.3027 4.8 -.- 1.6 -.- OCAKLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2023.09.30 07:18:47 37.2030 37.0368 5.3 -.- 1.5 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.30 07:17:18 35.8557 28.5918 18.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 07:08:58 34.4852 23.4315 16.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.30 06:48:21 36.0715 28.8243 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 06:35:48 38.0865 37.3910 7.8 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 05:59:18 35.0403 33.4018 6.1 -.- 2.4 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel

2023.09.30 05:23:35 37.8672 24.1350 13.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.09.30 05:07:06 38.0490 36.4227 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 05:03:28 38.0148 36.4087 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 05:00:36 35.0408 33.3773 2.9 -.- 2.8 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel

2023.09.30 04:56:38 37.1305 36.1565 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel

2023.09.30 04:52:40 38.0448 36.4207 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 04:42:45 34.7467 33.3985 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 04:35:58 35.7997 36.0048 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.09.30 04:32:41 37.8800 36.2877 5.9 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 04:24:35 38.1012 36.5828 2.3 -.- 3.2 3.2 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 04:06:27 40.7610 27.4545 15.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.09.30 04:05:21 36.7433 33.8017 6.6 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.09.30 03:55:56 37.8407 27.0162 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.30 03:55:56 37.2022 36.9962 6.6 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.30 03:28:03 37.1930 37.0063 4.9 -.- 1.1 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.30 03:24:48 38.6047 27.2418 16.6 -.- 1.0 -.- KARAORMAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel

2023.09.30 02:45:06 38.0610 37.7345 7.7 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.09.30 02:42:20 37.3882 37.2468 13.8 -.- 1.5 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 02:40:23 38.0680 37.3827 9.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 02:29:06 37.7345 36.2533 10.5 -.- 2.0 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 01:56:19 41.7532 44.2838 29.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel

2023.09.30 01:51:41 39.0383 28.4123 4.0 -.- 0.7 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA) İlksel

2023.09.30 01:46:51 37.4162 37.1972 12.1 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 01:39:29 36.7997 29.0455 20.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.09.30 01:21:04 38.1480 38.5272 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.09.30 01:13:33 37.5458 35.3113 22.7 -.- 0.9 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.09.30 00:11:23 38.0340 42.8043 4.4 -.- 2.1 -.- GUNEYYAMAC-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2023.09.30 00:02:49 38.0368 38.2130 10.1 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



