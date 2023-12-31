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DEPREM SON DAKİKA 31 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 31 Aralık 2023 Pazar günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 31 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 31 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 31 Aralık 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

31 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.31 08:13:32 37.2118 36.9087 5.4 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.31 07:40:01 38.3620 37.5983 9.5 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.31 07:39:01 38.1127 36.9298 4.2 -.- 1.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.31 07:17:14 39.3550 26.2268 7.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.31 07:16:49 39.3672 26.2015 9.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.31 06:36:35 38.2743 38.5077 3.8 -.- 1.6 -.- YAYGIN-(MALATYA) İlksel
2023.12.31 06:29:02 37.7872 36.5862 1.6 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.31 06:22:28 38.9535 30.2132 5.0 -.- 2.9 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.12.31 06:19:39 35.8287 29.5915 13.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.31 05:47:53 37.1420 36.7260 7.8 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.31 05:26:47 35.9548 29.5968 7.0 -.- 1.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.12.31 05:21:58 35.8428 29.5945 7.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.31 05:14:08 35.8522 29.6575 12.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.31 05:08:44 39.2312 27.6420 3.5 -.- 1.6 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.31 04:58:43 37.7983 26.8207 5.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.31 04:41:29 37.1857 30.3965 5.0 -.- 2.2 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.12.31 04:39:37 40.4618 27.5848 13.1 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.12.31 04:28:35 37.9298 36.2867 15.6 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.31 04:11:45 39.0912 40.3915 15.0 -.- 1.4 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2023.12.31 04:03:41 37.8792 36.3700 13.4 -.- 1.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.31 03:45:54 36.7703 28.3545 66.5 -.- 2.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.12.31 02:52:12 40.1673 27.3062 14.8 -.- 1.3 -.- ISIKELI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.12.31 02:51:27 38.1947 37.8012 13.7 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.31 02:30:19 40.4240 28.8863 11.6 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.31 01:59:34 38.3757 38.7887 14.1 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.12.31 01:53:17 35.9585 35.9888 18.8 -.- 1.7 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.12.31 01:28:14 40.4145 28.8290 8.6 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.31 01:00:09 39.8877 32.8288 2.7 -.- 1.5 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2023.12.31 00:44:04 38.5335 37.3122 1.7 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.31 00:32:23 36.5057 27.1940 97.7 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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