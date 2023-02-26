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Deprem sonrası derin çatlaklar oluşmuştu... Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi

26.02.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Dulkadiroğlu ilçesinde, kolonlarına ekleme yapılan ve taş doldurulan bir binaya az hasarlı raporu verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan bina sakini bir vatandaş, "Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz." dedi.

Deprem sonrası derin çatlaklar oluşmuştu... Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte çok sayıda yapı yıkılırken, birçok yapıda da ağır hasar meydana geldi. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi 10022 Sokak üzerinde bulunan Gündoğdu Apartmanı’nda da hasar meydana gelirken, apartman sakinleri birinci kat kolonundaki açıklardan baktıklarında taşıyıcı kolonlara ekleme yapıldığını ve taş ile doldurulduğunu gördü. Yapılan tespitlerde tutulan 'az hasarlı' raporuna itiraz eden apartman sakinleri, sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.

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"KOLONLARIMIZIN ÜZERİNE HEP TAŞ DOLDURMUŞLAR"

Apartmanın 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik biz. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor. Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı vermişler. Bu nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada bundan sonra oturmak için artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum ben. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz bunu yapanların cezasını almalarını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabi burada müteahhitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor. İlgilenmiyorlar da yani."

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(İHA)

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