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Deprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktu! "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

07.02.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felakete ağlıyor. Yaşanan depremlerin ardından enkazlardan çıkanlar da yürekleri dağlamaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında bir çocuk tarafından 2021 yılında çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Deprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktu! "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan afet sonrasında bir hafta boyunca milli yas ve 10 ilde OHAL ilan edildi.

Depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti. Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKAN RESİM YÜREKLERİ BURKTU

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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