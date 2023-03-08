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Deprem sonrası Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı! 'Geri döneceğim'

08.03.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok zarar gören şehirlerden olan Hatay’da, 50 kişinin yaşadığı binanın yıkılmasını park halindeki 5 otomobil önledi. Zemine çöken ve hasar gören binadan iş insanı İsmail Gürler ve ailesi balkondan sarkıttıkları battaniyeler ile tahliye oldu. Gürler, "Döneceğiz, bu memleket bizim. Dönmeme gibi bir lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı! 'Geri döneceğim'

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da gerçekleşti. Kentte binlerce bina yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Deprem nedeniyle birçok bina yan yatarken, bazı binaların ise zemin veya birinci katlarının olduğu yere çöktüğü görüldü. Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi’nde yaklaşık 50 kişinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın da birinci katı olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçaklar altına park edilen 5 araç engelledi. Binanın üç tarafında ezilen araçlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

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O binada yaşayan iş insanı 56 yaşındaki İsmail Gürler, 4 kişilik ailesiyle büyük korku yaşadı. 3 ay önce aldığı evinde afeti yaşayan Gürler, kızının 2. kattan sarkıttığı battaniyelere tutunarak tahliye oldu. Otomobili kağıt gibi ezilen ama ailesiyle yaşadığını şükreden Gürler, Hatay’ı asla terk etmeyeceğinin altını çizdi.

'BATTANİYELERE TUTUNUP İNDİK'

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Tehlikeli olmasına rağmen evinden eşyalarını tahliye eden İsmail Gürler, deprem gününü gözyaşları içinde anlattı. Sarsıntıya uyandıklarını anlatan Gürler, "Sonra çok büyük bir ses geldi, çocuklarla koşmaya başladık. Sonra ikinci bir gürültü geldi sanki bina dönüyormuş gibi oldu. Çığlıklar gelmeye başladı, elektrikler kesildi. Biz de kapıya doğru gitmeye çalıştık ama çöküntü olduğu için kapıyı açamadık. Balkona doğru yöneldik, her yer karanlık ve yağmur yağıyordu. Küçük kızım örtü ve battaniyeyi ekleyip klimaya sıkıştırdı. Daha sonra 2. kattan indik" dedi.

'ARABALARIN SAYESİNDE SAĞ ÇIKTIK'

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Hayatta olmaların şükreden Gürler, "Mallarımız, arabamız, binamız gitti ama hayattayız. Buna şükür. Evi 3 ay önce aldık ama 2 aydır içinde yaşıyorduk. Deprem oldu, eşyalarım yeniydi, kurtarmaya çalıştım. Riske de attık kendimizi. Bu binada genelde yaşlı insanlar vardı. Sakinlerimiz yaşlı olduğu için binanın altını garaj olarak kullanıyoruz. Otomobiller binanın direkt çökmesini önledi. Birçoğumuz binadan bir gün sonra da olsa hafif yaralı çıktık. Sağlam çıktıysak bu arabaların sayesinde oldu. Bu arabalar binanın direkt temele girmesini engelledi. Bina çünkü büyük bir gürültüyle aşağı çöktü" ifadelerini kullandı.

'GERİ DÖNECEĞİM'

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Tehlikeli olsa da kaba eşyalarını aldığını ifade eden Gürler, Arsuz’da bir süre hayatlarına devam edeceklerini belirtti. Hatay’a mutlaka geri döneceğinin altını çizen Gürler, "Döneceğiz, bu memleket bizim. Dönmeme gibi bir lüksümüz yok, döneceğiz. Bu kent bizim. Bu kadar acıyı yaşadık ama geri dönüp şehrimizi ayağa kaldıracağız. Hatay’a yardım elini uzatan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. (İHA)

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deprem Hatay

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