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Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kamp çadırı satışları arttı   İstanbul'da önceki gün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremedi.

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kamp çadırı satışları arttı

İstanbul'da önceki gün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremedi. Gün boyu devam eden artçı depremlerle korkularını daha da artan vatandaşlar geceyi geçirmek için park ve bahçelere akın etti. Açık alanlarda sabahlayan bazı vatandaşlar evlerinden aldıkları battaniye, yorgan ve yastıkları kullanırken bazı vatandaşlar da kamp çadırı kurdu.

BAZI MAĞAZALARDA STOK TÜKENDİ

Depremin ardından kamp malzemeleri satan mağazalar yoğun bir mesai yaşadı. Genellikle Mayıs-Ağustos ayları arasında hareketli olan kamp çadırı piyasası 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından arttı.

Avcılar'da kamp malzemeleri satan bir mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu da iki gündür kamp çadırı satışlarında hareketlilik yaşandığı söyledi. Çadır fiyatlarının 50 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini ifade eden Dinkayoğlu, "Ciddi bir çadır talebi oluştu. İlk gün yansıması biraz azdı ertesi gün çok yoğun bir şekilde çalıştık. 15 kar artan bir oranda çadır satışımız oldu. Minimumda 3 ya da 4 kişilik çadır talep ediliyor. Çadır dışında uyku tulumu ve mat talep edenler de oldu." dedi.

Oğluyla birlikte çadır almaya gelen bir vatandaş da eve girmeye korktuğu için çadır aldığını söyledi. Deprem günü çok korktuklarını belirten vatandaş, "Çok kötü şeyler oldu. Ben ve oğlu çok korktuk. Çadır almaya karar verdik çünkü gerçekten geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyorum. Evde durulacak gibi değil. Deprem olduğu gün geceyi Esenyurt'ta çadırda geçirdik." dedi.

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