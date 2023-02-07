Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 - 7 Şubat depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Geçtiğimiz gün meydana gelen depremin etkileri devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşları ararken birçok depremzede, sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışıyor. Depremden etkilenen iller için OHAL açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını paylaştı. İşte 6 - 7 Şubat depremde yaralanan ve hayatını kaybeden kişi sayısı son dakika...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün meydana gelen depremde, 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtulan kişi sayısının ise 8 binin üzerinde olduğunu söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem nedeniyle tedbirler aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.



