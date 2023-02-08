Deprem sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Canlı yayın açıp depremle böyle alay ettiler…

Türkiye tarihindeki en büyük depremleri yaşadı. Kahramanmaraş, Hatay gibi illerde büyük yıkıma neden olan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya’da da çok sayıda can kaybına neden oldu.

Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden olurken, sosyal medyaya düşen bir video vicdanları sızlattı.

"İNŞALLAH YİNE BİR DEPREM OLSUN, YERLE BİR OLSUN BURALAR"

Bir sosyal medya programında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti. Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER İSYAN ETTİ

Videoya çok sayıda tepki yağdı. Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketleyerek harekete geçilmesini istedi.

