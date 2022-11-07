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Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta? AFAD açıkladı! 81 ildeki yurtlarda deprem tatbikatı

07.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tatbikatı konusunda geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama sonrası bir son dakika açıklaması da AFAD'dan geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada Gençlik Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı tüm yurtlarda deprem tatbikatı yapılacağını ifade etti. Peki yurtlarda deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte AFAD Başkanı Yunus Sezer'in GSB'ye bağlı yurtlar için yaptığı deprem tatbikatı açıklaması...

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta? AFAD açıkladı! 81 ildeki yurtlarda deprem tatbikatı

Deprem tatbikatı ile ilgili AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Bahsi geçen duyuru sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok üniversite öğrencisi "Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 81 ilde yurtlarda yapılacak olan deprem tatbikatı ile ilgili merak edilenler...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda 9 Kasım'da deprem tatbikatı yapılacağını belirtti.

"9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da saat 18.57’de ilk kez bir ülke genelinde deprem tatbikatı yapacaklarını duyurmuştu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."

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