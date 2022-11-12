Deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? 12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalacak mı? Saat 18:57'de telefonlara o mesaj gelecek!

Deprem tatbikatı için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde saat 18.57'de yapıalcak tatbikata ilişkin detaylar belli oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem tatbikatında siren sesinin çalmayacağını açıkladı. korkuya neden olmaması için bir seren sesine yer vermeyeceklerini belirten AFAD Başkanı Sezer vatandaşların toplanma alanlarına gitmelerini de bu tatbikat için planlamadıklarını belirtti. İşte 12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili ayrıntılar...

DEPREM TATBİKATINDA SARSINTI OLACAK MI?

12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

12 KASIM DEPREM TATBİKATINDA SİREN SESİ ÇALACAK MI?

12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalmayacak.

AFAD BAşkanı Sezer, yöneltilen bir soru üzerine "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye." ifadelerini kullandı.

12 KASIM DEPREM TATBİKATINDA TOPLANMA ALANLARINA GİDİLECEK Mİ?

12 Kasım deprem tatbikatında toplanma alanlarına gidilmeyecek.

AFAD BAşkanı Sezer konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık"

12 KASIM DEPREM TATBİKATINDA NELER YAPILACAK?

12 Kasım deprem tatbikatı Türkiye genelinde saat 18.57'de yapılacak.

Deprem tatbikatı için radyo ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçilecek.

Deprem tatbikatı sırasında cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gelecek.

Mesajda ve televizyonlarda "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadeleri yer alacak.

Saat 18.57'de Türkiye genelinde radyolar ve televizyonlarda geçecek otomatik anons ile Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılacak.

1- Güvenli bir yerde dizlerinin üstüne ÇÖK

2- Başını ve enseni korumak için KAPAN

3- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN



