"Deprem tecrübemizi dünyaya aktarmalıyız"

"Bu sistem yıkıcı dalgalar gelmeden hareketli sistemleri, elektriği ve doğal gazı keserek yangınları ve olası kazaları önleyecek. Ayrıca acil müdahale sistemi nedeniyle o bölgedeki ağır hasarlı bölgeleri belirleyerek kurtarma ekiplerinin o bölgeye müdahale etmesini sağlayacak ve hem can kayıpları hem de ekonomik kayıplar azalacak. Ülkede, Japonya'da olduğu gibi Marmara Bölgesi veya Türkiye'nin bir erken uyarı sistemi kurulması gerekebilir. Bunun için Bursa'da sürdürdüğümüz proje, AFAD için örnek olacak. Proje başarıyla tamamlandığında Bursa bölgesi için geliştirdiğimiz erken uyarı sistemi, yaygınlaşacak."

Prof. Dr. Barış, depremin zararını azaltacak önlemlerin ve eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Askeri okullar, polis okulları, hemşirelik okulları var, buralarda halk eğitimlerini yaygınlaştırmamız lazım. Buralarda kurs alan her kursiyere yaklaşık 2 saat süreli bir güvenli yaşam eğitimi vererek her türlü afette, her türlü yangında nasıl hayatta kalacaklarını anlatmak çok basit. Bu bilgileri vatandaşa öğrettiğinizde kolaylıkla hayatta kalabilir.

Kocaeli, 17 Ağustos'tan sonra depremlere karşı inanılmaz bir deneyim kazandı. Kocaeli'nin bu deneyimi dünyaya örnek olması gerekirken yeterince dünyada yer almadı. Bu deneyimi dünyaya aktarmamız gerekiyor. Büyük bir ivmeyle ve dayanışmayla Kocaeli kendini toparladı, bunun diğer ülkelere de örnek olması lazım."