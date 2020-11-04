HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem uyarısı: Eskişehir'de de yerleşimler alüvyon zeminde

Deprem uyarısı: Eskişehir'de de yerleşimler alüvyon zeminde

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 11:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de İzmir'e benzer alüvyon zemine sahip olan bölgelerde yapılaşma olduğuna dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, olası bir deprem durumunda dayanıksız binaların acı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini söyledi. Uyarı ve tavsiyelerde bulunan Kılıç, kentin her depreme dayanıklı binalar üretebilecek bilgiye ve güce sahip olduğuna dikkat çekti.

Deprem uyarısı: Eskişehir'de de yerleşimler alüvyon zeminde

Başkan Orkun Kılıç, son yaşanan İzmir depremi sonrası Eskişehir'deki riskler hakkında konuşurken, 99 öncesi ve sonrası olmak üzere binaların ikiye ayrılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Kılıç, depremin aslında acı bir olay olmadığı, dayanıksız binaların bu durumu acı bir hale getirdiğini belirtti. Eskişehir ve Türkiye’nin artık depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, her önün gelenin müteahhit olmaması ve inşaat mühendislerinden gerekli desteği alınması gerektiği hususunda uyarılarda bulunarak, "İzmir’de yine bir deprem yaşadık, acı bir olay yaşadık. Aslında depremler acı olaylar değil fakat bizim binalarımızın, yapı stokumuzun durumu onları çok acı durumlar haline getiriyorlar bunu da İzmir’de çok yakında gördük. İzmir’de bakıyoruz binalar yıkılar ama etraflarında yıkılmayan binalar davar, demek ki bu işin fayla, fayın nerden geçtiğiyle de alakası pek yok. Şuana artık alışmamız gerekiyor; Türkiye bir deprem ülkesi, Eskişehir’de öyle ve Eskişehir’de de, Türkiye’de de bu deprem olacak. Hiç kimse nerede, ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilmiyor. Eskişehir’de de İzmir’le bağlantılı olarak yola çıkacak olursak alüvyon zemin üzerine yapılaşmış bölgelerimizde Eskişehir’de de maalesef var. Ne yazık ki bu da tam şehir merkezi aslında. Eskişehir’i bir çanak olarak düşünürsek bulunduğumuz bölge de buna dâhil, Yunus Emre caddesi, Sakarya caddesi, Mustafa Kemal Atatürk caddesi, Kızılcıklı Mahut Pehlivan caddesi, Doktorlar caddesi ile ana caddelerle, ana arterlerle çevrili bu alanlarımız alüvyon zemine oturan binalarla dolu. Alüvyon zemine oturması bir binanın illaki yıkılacağı anlamına gelmez. Alüvyon zeminde siz uzmanlar tarafından gerekli geo teknik önlemleri alırsanız her türlü bina yapmak mümkün. Fakat biz Eskişehir’e baktığımızda bu tarz olmayan binaların olmadığını da biliyoruz. Özellikle 99 öncesi yapılmış ve bu saydığım yerlerin etrafında yapılmış binaların acil bir şekilde elden geçirilip riski olanların yeniden yapılması, yıkılması ve buralarda kentsel dönüşüm oluşturulması gerekiyor.” dedi.

'YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN RADİKAL KARARLAR ALINMALI'

Yetkilileri denetim ve yeniden inşa için göreve çağıran Kılıç, vatandaşlara ise 99 depremi öncesi ve sonrası ayırt etmek sızın gerekli mercilerden kendi binaların denetlemelerini istedi. Kılıç; “Eskişehir’in tüm siyasileri, tüm bürokratları, tüm kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri o öznel kaygılarını bırakarak bir masa etrafında oturup bu şehrin geleceğini yeniden inşa etmek için radikal kararlar almaları lazım. 99 depremi öncesi yapılmış binalarda olan vatandaşlarımız da kendi evlerine uzman inşaat mühendisler tarafından, inşaat odasına danışabilirler, üniversiteye danışabilirler, belediyeye danışabilirler hangi kuruma güveniyorlarsa o kurumdaki uzman inşaat mühendislerine danışarak, özellikle 99 öncesi yapılmış evlerine depreme karşı ne durumda olduklarını tespit ettirmeleri gerekiyor. 99’dan sonra yeni bir deprem yönetmeliği de geliyor. Demir kullanımı, emin etütlülerinin yapılması, hazır beton kullanımı ve yapı denetim uygulamasının başlatılmasıyla birlikte 99 sonrası yapıların önceki yapılara göre çok daha iyi durumda olduğunu biz biliyoruz. Fakat bu 99 öncesi yapıların hepsinin çok kötü, 99 sonrası yapıların çok iyi anlamına maalesef gelmiyor. Binalarımızı dönüştürerek depreme hazır hale getirmeliyiz. Yoksa bu deprem, doğa olayları Eskişehir’de çok acı olaylara sebep verebilir.” diyerek uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

'HER TÜRLÜ DEPREMDE AYAKTA KALACAK BİNALARIN BİLGİSİ, TEKNOLOJİSİ BİZDE MEVCUT'

Depreme dayanıklı bina yapımın sanıldığı kadar zor olmadığını hatırlatan Kılıç, Eskişehir’in şehir plancıları, mühendisleri, mimarları, bir araya geldiklerinde bu sorunu kolay bir biçimde çözebileceğine inandığını dile getirerek şöyle konuştu;
“Her türlü depremde ayakta kalacak binaların bilgisi, teknolojisi bizde mevcut. Bu çok da zor, çok da problem bir olay değil. Bu binaların yıkılmasının sebepleri de aslında çok basit sebepler. Her önüne gelenin müteahhit olması, inşaat mühendislerinden yeterince yararlanılamaması bu sebeplerden ötürü bu binalar yıkılıyor. Bu şehrinde sonuçta şehir plancıları var, mimarları var, mühendisleri var, bir araya geldiklerinde çok kolay ve hızlı bir şekilde çözüm üretebileceklerine ben inanıyorum.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
2 bin yıllık köprünün tarihini duyan şaşırmadan edemiyor2 bin yıllık köprünün tarihini duyan şaşırmadan edemiyor
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
O ilde ilk kez üretildi! Daha pazara inmeden tarlada satılıyor
O ilde ilk kez üretildi! Daha pazara inmeden tarlada satılıyor
Tam 2 bin yıllık! Kutluca Köprüsü tarihe meydan okuyor
2 bin yıllık köprünün tarihini duyan şaşırmadan edemiyor
Depreme dayanıklı bina 4. boyutla mı olacak? Hüseyin Ergül'den güvenli bina önerisi
Binalarda 4. boyut önerisi: Depreme dayanıklılığı artırıyor
Dünyada tek! Otlukbeli Gölü koruma altında
Dünyada tek! Artık koruma altında
Riskli yapı analizi için nereye başvurulmalı? Uzmanlar İstanbul depremi için uyarıyor
Uzmanından depreme karşı 'riskli yapı analizi' önerileri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.