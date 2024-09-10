HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem uzmanı Naci Görür isyan etti: ‘‘Bu en hafifinden saygısızlıktır’’

Deprem uzmanı Naci Görür isyan etti: ‘‘Bu en hafifinden saygısızlıktır’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
10.09.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul depremi hakkında defalarca uyaran Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya adı kullanılarak deprem çantası satışı yapılmasına tepki gösterdi.

Deprem uzmanı Naci Görür isyan etti: ‘‘Bu en hafifinden saygısızlıktır’’

Jeoloji alanında yer edinen deprem verilerini bilimsel olarak açıklayarak uyarılarda bulunan uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bu kez isyan etti.

yer

Prof. Dr. Görür, sosyal medya üzerinden ismi kullanılarak deprem çantası satışı yapan bir kişiyi paylaşarak duyurdu. Deprem bilimci Görür, şunları söyledi:
''Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollaradan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım.''

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
naci görür
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

İstanbul'da özel okulda akılalmaz skandal

İstanbul'da özel okulda akılalmaz skandal

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.