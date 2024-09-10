Deprem uzmanı Naci Görür isyan etti: ‘‘Bu en hafifinden saygısızlıktır’’

Jeoloji alanında yer edinen deprem verilerini bilimsel olarak açıklayarak uyarılarda bulunan uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bu kez isyan etti.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya üzerinden ismi kullanılarak deprem çantası satışı yapan bir kişiyi paylaşarak duyurdu. Deprem bilimci Görür, şunları söyledi:

''Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollaradan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım.''