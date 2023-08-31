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  4. Depremde ağır hasar alan binayı dinamit yıkamadı! 'Ramazan abi yarım kaldı'

Depremde ağır hasar alan binayı dinamit yıkamadı! 'Ramazan abi yarım kaldı'

31.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı bina, dinamit kullanılarak yıkılmak istendi. Yıkım sırasında binanın yarısı ayakta kaldı. Şaşkına çeviren anlar, yıkım ekibinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Yıkım ekibinden bir kişinin telsizden "Ramazan abi yarım kaldı" dediği duyuldu.

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

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200 KİLO DİNAMİT KULLANILDI

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle yıkıldı. Binaların yıkımı için 2 bin 700 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.

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'RAMAZAN ABİ YARIM KALDI'

Öte yandan, binaların yıkımı sırasında şaşırtan bir olay da yaşandı. Yıkımı yapılan binanın yarısı ayakta kaldı. İlginç anlar, yıkım ekibinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Yıkım ekibinden bir kişinin telsizden "Ramazan abi yarım kaldı" dediği duyuldu.

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(DHA)

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