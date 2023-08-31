Depremde ağır hasar alan binayı dinamit yıkamadı! 'Ramazan abi yarım kaldı'

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

200 KİLO DİNAMİT KULLANILDI

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle yıkıldı. Binaların yıkımı için 2 bin 700 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.

'RAMAZAN ABİ YARIM KALDI'

Öte yandan, binaların yıkımı sırasında şaşırtan bir olay da yaşandı. Yıkımı yapılan binanın yarısı ayakta kaldı. İlginç anlar, yıkım ekibinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Yıkım ekibinden bir kişinin telsizden "Ramazan abi yarım kaldı" dediği duyuldu.

(DHA)

