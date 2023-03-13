Depremde binanın yönü değişmiş! Şoke eden görüntü... Bina bir tarafta kaldırım bir tarafta

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Tüm Türkiye deprem sonrası yaraların sarılması için çaba gösterirken felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son olarak 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü şaşkına çevirdi. Dulkadiroğlu ilçesindeki bir binanın deprem nedeniyle yönünün değiştiği görüldü. İşte detaylar...

DEPREMDE BİNA YERİNDEN OYNADI

6 Şubat'taki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi. Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.

Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı. Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü.

FAY HATTI BİNANIN ÖNÜNDEN GEÇMİŞ

Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.

Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.

Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi. (DHA)



