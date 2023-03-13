HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde binanın yönü değişmiş! Şoke eden görüntü... Bina bir tarafta kaldırım bir tarafta

Depremde binanın yönü değişmiş! Şoke eden görüntü... Bina bir tarafta kaldırım bir tarafta

13.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından 7.7 ve 7.6'lık sarsıntıların merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği ortaya çıktı. Binanın önünden fay hattının da geçtiği görülürken deprem esnasında binada kimsenin olmadığı, bina sahibinin kısa bir süre sonra Almanya'dan evi onarmak için şehre geleceği öğrenildi.

Depremde binanın yönü değişmiş! Şoke eden görüntü... Bina bir tarafta kaldırım bir tarafta

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Tüm Türkiye deprem sonrası yaraların sarılması için çaba gösterirken felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son olarak 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü şaşkına çevirdi. Dulkadiroğlu ilçesindeki bir binanın deprem nedeniyle yönünün değiştiği görüldü. İşte detaylar...

DEPREMDE BİNA YERİNDEN OYNADI

6 Şubat'taki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi. Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.

2bb29bb673c621621506824c1a989567

Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı. Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü.

9fed0b71745cc3979eb571d72e06cee7

FAY HATTI BİNANIN ÖNÜNDEN GEÇMİŞ

Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.

15d5514d907512b0827b6b782a0dba53

Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.

56c2c5e44b1fc7eb35ad92dc823a5707

Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi. (DHA)

94eac922a65cb51e61e41c9314d09870

Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı... Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

2664734615b2aa89273db4577d761c9a

a4a4f3f7a1246f578750abcd9ce10b2d

a433f01d6ae18234f68f58d2e2a62055

b4e43855157eae612c713f7d0c69f398

d95f197560e5c68b30f559269193c13d

efc742f923f5eb8d5fbe220c3d5c0f70

f54c377bf670794163c3392e981e956a

f81f41a81c57a5b69a17accef1e71f11

f564a5a5cee13f650bd53df821e3d216


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakalanan kişi FETÖ mensubu çıktı! MSB duyurdu: Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye göndermeye çalıştılarYakalanan kişi FETÖ mensubu çıktı! MSB duyurdu: Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye göndermeye çalıştılar
AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiAFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi
HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldiHÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş bina

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.