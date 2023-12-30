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  4. Depremde çökmemiş olması bile mucize! Ayakta zor duran bina yıkılmaması için mahkemeye verildi

Depremde çökmemiş olması bile mucize! Ayakta zor duran bina yıkılmaması için mahkemeye verildi

30.12.2023 23:15 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde kolonları tamamen parçalanan ve ayakta güçlükle duran 5 katlı binanın yıkılmaması için mahkemeye verilmesi, binayı görenleri hayrete düşürüyor.

Depremde çökmemiş olması bile mucize! Ayakta zor duran bina yıkılmaması için mahkemeye verildi

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinin yaraları büyük oranda sarıldı. Depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yıkım çalışmalarını ve afet konutları çalışmalarını yakından takip ediyor.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYOR

Kaymakam Demiryürek, hasarlı binaların yıkımı konusundaki bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı. Kaymakam Demiryürek, açıklamayı Kurtuluş Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve depremde kolonları tamamen parçalanarak ayakta güçlükle duran 5 katlı binanın önünde yaptı. Mahkeme sürecindeki binaların durumuna dikkat çekmek isteyen Kaymakam Demiryürek, ilçede 588 binanın yıkımları konusunda mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. Çökme tehlikesine karşı çevresinde güvenlik önlemi alınan bina görenleriyse mahkeme sürecinde olmasıyla hayrete düşürüyor.

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"BUNUN TAKDİRİNİ SİZE BIRAKIYORUM"

Kaymakam Demiryürek, ilçede yıkım çalışmalarının yüzde 87 seviyesinde olduğunu belirterek, “Yıkımı tamamlanan bina sayısı 2 bin 704 ve yıkımı biten metraj 1 milyon 998 bin metrekarenin 1 milyon 746 bin metrekaresini yıkmış bulunmaktayız. Tamamlanma oranı yüzde 87.41 kalan 588 binanın tamamı mahkemelik yapılar. Ağır hasarlı bina tespitine yönelik vatandaşlarımızın açmış olduğu davalar var, bu davalara istinaden verilmiş olan ihtiyati tedbir ya da yürütmeyi durdurmayı kararları var. İdarenin yargı kararlarına rağmen süreci sürdürmesi mümkün değil. Şehir merkezinde özellikle mahkemeler yoğunlaşmış durumda ben bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bu binada mesela ihtiyati tedbir kararı var, bunun gibi bizim şu anda 308, bilirkişi incelemesiyle beraber bina sayısı 508” ifadelerini kullandı.

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İskenderun Hatay
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