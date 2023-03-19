Depremde evi yıkıldı! Şeftali üretimine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat’ta iki deprem daha meydana gelen Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte Kırıkhan ilçesindeki şeftali ve kayısı bahçeleri rengarenk çiçek açtı. Depremin yıkımına uğrayan ilçede Amik Ovası'ndaki bahçeler, görsel şölen oluşturdu.

'HASAT GELECEK AY'

İlçeye bağlı Söğütlüöz Mahallesi’ndeki 500 dönüm bahçesinde şeftali ve kayısı üretimi yapan Mehmet Atasoy, üretime hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Rusya’ya ihraç edilen şeftalilerin hasadına gelecek ay başlayacaklarını belirten Atasoy, “Bu yıl çiçek arefesinde bahar ayıyla birlikte bir deprem yaşadık. Evimiz yıkıldı ancak can kaybı yaşamadık çok şükür. Üretime ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah hasatla birlikte daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu. (DHA)

