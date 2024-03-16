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Depremde yerle bir olmutşu! Yıllar sonra ortaya çıkan detay: Binaya asılan afiş ağızları açık bıraktı

16.03.2024 14:49
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6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların bazılarıyla ilgili çıkan detaylar ağızları açık bırakmaya devame ediyor. Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı da bunlardan biri oldu. 37 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin 2010 yılında binaya afiş asarak binanın sağlamlığını ispat etmeye çalıştığı belirlendi.

Depremde yerle bir olmutşu! Yıllar sonra ortaya çıkan detay: Binaya asılan afiş ağızları açık bıraktı

Adıyaman’da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılında “Binada eğim var, bina yıkılacak” iddiaları üzerine müteahhit Bilal K.’nın, çeşitli kuruluşlardan rapor alarak binada sorun olmadığını ispatlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

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37 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Adıyaman Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan zemin artı 8 katlı Zümrüt Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkılırken 37 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklara, “Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

AFİŞ ASTI, KANITLAMAYA ÇALIŞTI

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. İkinci duruşması ise 15 Mayıs görülecek olan Zümrüt Apartmanı davasında ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K.’nın 2010 yılında bina ile ilgili ortaya atılan ‘Binada eğim var, bina yıkılacak’ iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazarak binaya astığı ve binanın sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

BİR DE MEYDAN OKUMUŞTU

2010 yılı Aralık ayında, binaya astığı afişte “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” başlığı altında Adıyaman Belediyesi’nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi’nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.

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KAÇAK KAT DETAYI

Zümrüt Apartmanı’na asılan bu afişin o tarihte basın yayın kuruluşlarında haber olduğu öğrenildi.
Bilal K., 29 Şubat’ta görülen duruşmada, binayı arsa sahibine teslim ettikten sonra kendisinin bilgisi dışında kaçak kat yapıldığını söylemişti. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman
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