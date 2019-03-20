HABER

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Acıpayam’da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı depremde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. İlçede bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde deprem olur olmaz panikleyen bir kişi çay ocağından can havliyle dışarı çıkıyor. Şahıs gibi başka vatandaşlar da büyük panik ve korku ile kendilerini iş yerleri ve evlerden dışarı atarak kaçışmaya başlıyor.

Bu esnada çay ocağından çıkan adam yola birkaç adım attığı esnada çatıdan kopan kiremit ve beton parçaları yola düşmeye başlıyor. Şahıs yukarıdan düşen bir kiremit parçasından ise kıl payı ile kurtuluyor.

Görüntülerde ayrıca park halindeki bir motosikletin görünür biçimde sallanması ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldıDünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı
Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıÜç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli deprem

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahım sen koru
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.