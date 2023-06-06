Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

6 Şubat depreminin 120. gününde Adıyaman’da, bir binanın enkazını kaldırma çalışmaları esnasında kadın cesedi bulundu.

KAHREDEN OLAY

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, depremin 120. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi. Duran’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Duran’ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, Sude Nur Doğan’ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi. (İHA)

