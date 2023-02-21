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  4. Depremin ardından fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi! Metrelerce uzunluğunda yarık oluştu

Depremin ardından fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi! Metrelerce uzunluğunda yarık oluştu

21.02.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Elazığ'da da 17 Şubat’ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Yolüstü köyü olan deprem sonrasında metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

ZEMİN SIVILAŞMASI YAŞANDI

Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi.

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Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.

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Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

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deprem Elazığ fay hattı

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