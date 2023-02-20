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Artık ağacın içinden geçilebiliyor! 'Fayın üzerindeki her şey mutlaka...' Deprem ağacı ortadan ikiye bölmüş

20.02.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden yeni görüntüler de geliyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaydedilen görüntü ise tüyler ürpertti. Deprem, fay hattının üstünde neredeyse ne varsa parçalanırken yalnızca mahalle değil ağaçları ile ortadan ikiye ayırdı. İşte dut ağacının ortadan ikiye ayrıldığı o mahalle ve uzmanların görüşleri...

Artık ağacın içinden geçilebiliyor! 'Fayın üzerindeki her şey mutlaka...' Deprem ağacı ortadan ikiye bölmüş

Deprem felaketi sonrası afetin büyüklüğüne ilişkin her geçen gün gelen yeni bir görüntü dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan şaşkına çeviren bir görüntü daha geldi. Pazarcık ilçesindeki bir mahalle, deprem nedeniyle adeta ikiye ayrılırken depremin ağaçlar üzerindeki etkisi de tüyler ürpertti. Bölgedeki bir dut ağacının deprem nedeniyle ortadan ikiye ayrıldığı ve genişliğinin 1 metreye ulaştığı görüldü. İşte detaylar...

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Show Haber’de yer alan habere göre, ağaçta ölçüm yapıldığında “Şu anda 100 cm ayrılmış. Bu aslında fay boyunca ayrılmış” ifadeleri kullanıldı.

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"AĞAÇ FAYIN ÜSTÜNDE"

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Ağaç fayın üstünde. Tam fayın üstünde, fayın yeryüzünü kestiği noktada ağaç var.” şeklinde konuştu.

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Taş üstünde taş bırakmadı, mahalleleri hatta ağaçları bile ikiye ayırdı. Sözbilir, “Ağaç o fayın hareket sırasındaki mekanizmasıyla bu hale geliyor.” dedi.

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Afetin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’taki Tetirlik mahallesi tam da fay hattının üzerindeydi. Sözbilir bununla alakalı “Deprem öncesi ve deprem sonrası morfoloji yeryüzü aynı değildir.” ifadelerini kullandı.

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Sanki bomba patlamış, yer yerinden oynamış gibi görünen mahalle, depremde ortadan ayrıldı. Afetin ikiye böldüğü mahallede inceleme yapıldı.

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"FAYIN ÜZERİNDEKİ HER ŞEY MUTLAKA BİR ŞEKİLDE DEFORME OLUR"

Sözbilir, bir binayı göstererek “Sağlam bir bina ama fayın üzerine denk gelen kolonu ciddi anlamda zarar görmüş. Fayın üzerindeki her şey mutlaka bir şekilde deforme olur” şeklinde konuştu.

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"AĞACI AŞAĞIDAN YIRTARAK AÇMIŞ"

Fay sadece üzerindeki mahalleyi değil, dut ağacını da parçaladı.

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Sözbilir “Ağacın kendisini aşağıdan yırtarak açmış. Stresin ağaca doğru yayılımını görüyoruz aslında burada” dedi.

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Ağacın gövdesi ortadan ayrıldı, genişliği 1 metreye ulaştı.

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deprem Kahramanmaraş Pazarcık

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