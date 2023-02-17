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  4. Depremin sembolü olan Aya bebek, kaçırılma endişesiyle güvenli bir yere götürüldü

Depremin sembolü olan Aya bebek, kaçırılma endişesiyle güvenli bir yere götürüldü

17.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Suriye’nin kuzeyini de etkiledi. Depremlerin şiddetiyle Suriye’de pek çok bina yerle bir oldu. Suriye’de bir binanın enkazında dünyaya gelen ve depremin sembolü olan mucize bebek Aya, kaçırılma girişimi iddiaları sonrasında güvenli bir yere götürüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkezinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Suriye’nin kuzeyini de etkiledi. Efrin’e bağlı Cindires bölgesinde göçen bir enkazın altında dünyaya gelen ve Aya ismi verilen kız bebek depremin sembolü olmuştu. Kurtarma görevlileri tarafından bulunduğunda hala enkaz altında ölen annesine göbek bağıyla bağlı olan Aya, tedavi altına alındığı hastanede hayata tutunmayı başarmıştı. Dünya genelinde Aya için bebek çok evlat edinme başvuruları yapılırken BBC’ye konuşan bir yetkili, Aya’nın kaçırılma veya sahte bir ebeveynlik iddiasıyla hastaneden çıkarılma ihtimaline karşı önlem alındığını söyledi.

EVLATLIK İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

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Doktorlar, Aya'nın akrabası olduğunu söyleyen çok sayıda kişinin de hastaneye başvuru yaptığını, bebeğin güvenliğine dair endişelerin arttığını belirtti. Aya bebeği kaçırılma riski de göz önünde bulundurulunca koruma altına alındığı, gizli bir yere götürüldüğü açıklandı. BBC'nin haberine göre. kaynaklar, küçük bebeğin evlatlık işlemlerinin dikkatle inceleneceğini ve Aya için en uygun yerin belirleneceğini aktardı.

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