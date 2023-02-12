Depremin vurduğu Hatay'da madenciler kuş sesi duydu, harekete geçti! "Gel çocuğum, gel"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, Hatay'daki çalışmalara destek veriyor.

Kent merkezinde hasar gören bir binada arama yapan madenciler, kuş sesi duydu.

Bunun üzerine çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu depremden 136 saat sonra muhabbet kuşunu bulunduğu yerden çıkararak hayvanseverlere teslim etti.

