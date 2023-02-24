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  4. Depremler bin 275 kilometrelik demir yolu hattına büyük hasar verdi!

Depremler bin 275 kilometrelik demir yolu hattına büyük hasar verdi!

24.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla bin 167 kilometrelik hat onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürüyor.

Depremler bin 275 kilometrelik demir yolu hattına büyük hasar verdi!

Depremin en çok etkilediği ve büyük hasara yol açtığı Adıyaman’da Gölbaşı ilçesinden geçen demir yolu hattındaki raylar kıvırılırken, rayların bağlandığı traversler ise havada asılı kaldı. Suçatı-Gölbaşı arasında yer alan 71 kilometrelik alanda adeta yılan gibi kıvrılan raylar yerlerinden sökülürken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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'KARDEMİR 60 BİN TON RAY SEVK ETTİ'

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrası tahrip olan demir yollarındaki raylar için Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) üretimi hızlandırarak bölgeye ray sevkiyatlarını hızlandırdı. KARDEMİR, tahrip olan demir yollarının yeniden ulaşıma açılması için üretimini hızlandırarak, TCDD ve alt yüklenicileri dahil 60 bin ton demir yolu rayı sevk etti. (İHA)

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