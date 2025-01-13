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Depremzede anne el emeği ile gelir elde ediyor! Fiyatları 150 TL ile bin TL arasında değişiyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.01.2025 13:20
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Hatay'da yaşayan depremzede Şeyda Yapıcan, el emeği göz nuru örgü bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. İlk ördüğü bebekleri konteyner kentteki çocukları hediye eden 3 çocuk annesi Yapıcan, daha sonra el emeği ürünlerini satışa sundu.

Depremzede anne el emeği ile gelir elde ediyor! Fiyatları 150 TL ile bin TL arasında değişiyor

Dörtyol ilçesi Numune evler Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Şeyda Yapıcan, deprem sonrası konteyner kentte yaşamaya başladı. Deprem sonrasındaki zorlu süreci atlatmak için örgü bebek örmeye başlayan 3 çocuk annesi Yapıcan, ilk ördüğü bebekleri konteyner kentteki çocukları hediye etti. Depremin ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Yapıcan; örgü lif, Örgü bebek, yelek, çanta ve toka üreterek satmaya başladı. Örgü modellerini ortalama 1 ila 3 gün arasında yapan afetzede Yapıcan; yaptığı örgüleri ortalama 150 TL-1000 TL arasında satarak aile bütçesine katkı sağlarken, çocuklarının ihtiyaçlarına harcıyor.

“YAPTIĞIM ÖRGÜ BEBEKLERİN SATIŞ FİYATI 150 TL-1000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

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Sattığı bebeklerin gelirleriyle evlatlarının masraflarını karşılayan depremzede anne Şeyda Yapıcan, “Depreme Numuneevler Mahallesinde yakalandık ve evimiz hasarlı olduğu için yerleştiğimiz konteyner kentte örgü örmeye başladım. Ördüğüm örgü bebeklerle konteyner kentte bulunan çocukların psikolojisine iyi gelmesi için hediye ederek başladım.

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Depremde hepimiz zarar gördük ama en çok çocuklar zarar gördü onlara iyi gelmesi adına başladım örgüye. 3 çocuk annesiyim ve anne olarak örgü bebek ve ürünler yapmamın sebebi bakterilerin olmaması. Bir anne olarak bu örgü bebekleri örmemin en büyük sebebi bakterilerin olmaması ve bir anne olarak çocukların sağlıklarını tehlikeye atmayacak olması.

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Yaptığım örgü bebeklerin satış fiyatı 150 TL- 1000 TL arasında değişiyor. Örgü örmek çok büyük vakitler alıyor ama bir nevi terapi gibi de aslında. Çocuklara da kendi elimizden ördüğümüz sağlıklı oyuncaklar vermek bambaşka bir duygu. Bir hafta süren bebeklerimiz de oluyor ama süre kısıtlı olan siparişlerimiz olduğu zaman gece gündüz örüyoruz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kadın girişimci Kadın
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