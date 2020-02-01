HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı

Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 15 yaşındaki zihinsel ve ortopedik engelli Ercan Çetin ile ailesine yardım eli uzattı.

Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi Çukan Mahallesi'nde yaşayan ve deprem sonrası evleri ağır hasarlı olduğu için AFAD'ın verdiği çadırda kalan Çetin ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Pekmez, yakından ilgilendiği Ercan'a oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Pekmez, burada yaptığı açıklamada, ailenin Malatya'ya taşınmak istediğini söyledi.

Ercan'ın daha sağlıklı şartlarda yaşaması için gerekli tüm yardımın yapılacağını belirten Pekmez, "Engelli çocuğumuza ailesinin bu şartlar altında bakabilmesi mümkün değil. Ercan'ın bu şekilde kalmasına kayıtsız kalamayız. Kendileri, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine taşınmak istediklerini ancak maddi durumlarının yetersiz olduğunu ifade etti. Devlet olarak Ercan'ın daha sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmesi için maddi anlamda her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin ailesi ise desteklerinden dolayı Pekmez'e teşekkür etti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Depremzede Engelli çocuk Vali Aykut Pekmez

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Etimesgut Havaalanı'na indi

42 yolcu Ankara'da! İşte ilk görüntüler

Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Çok önemli koronavirüs açıklaması!

Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.