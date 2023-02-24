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Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı, 'artçı sarsıntı nedeniyle oldu' dedi! Kan donduran sözler: 'Dua et seni öldürmedim'

24.02.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Alev Altun (25), deprem sonrası iki çocuğuyla birlikte 9 ay önce boşandığı eski eşi Savaş Altun'un yanına sığındı. Savaş Altun, genç kadın uyuduğu sırada üzerine sıcak su döktü ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Ağır yanıklarla annesinin evine yürüyerek giden Alev Altun, hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı Savaş Altun ifadesinde sıcak suyun artçı depremler nedeniyle üzerine döküldüğünü ileri sürdü. Alev Altun ise, eski eşinin kendisine 'Dua et seni öldürmedim' dediğini belirtti.

Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı, 'artçı sarsıntı nedeniyle oldu' dedi! Kan donduran sözler: 'Dua et seni öldürmedim'

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Avcılar köyünde yaşayan 25 yaşındaki Alev Altun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıllık evliliğini 9 ay önce bitirdi. Altun, 4 ve 2 yaşında iki çocuğuyla Hatay'da depremi yaşadı. Evi ağır hasarlı hale gelince çocuklarıyla kız kardeşinin yanına yerleşti. Kuveyt'te berber olarak çalışan 37 yaşındaki eski eşi Savaş Altun da deprem nedeniyle Türkiye'ye döndü. Eski eşi Alev Altun'a, 'Barışalım, bizim ev hasar almadı, çocuklarımızla yaşayalım' dedi. Zor durumda olduğu için barışmayı kabul edip eski eşinin evine yerleşen Alev Altun, 19 Şubat gecesi korkunç bir acıyla uyandı. Üzerine sıcak su döken eski eşi Savaş Altun, 'Dua et seni öldürmedim' dedikten sonra, çocuklarını ve cüzdanındaki 3 bin TL parayı da alıp kaçtı.

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Acılar içinde annesinin evine yürüyerek giden Alev Altun, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşi Savaş Altun ise çocukları ablasına bırakarak kaçmaya çalıştı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Savaş Altun ifadesinde, artçı sarsıntı nedeniyle eski eşinin üzerine sıcak su döküldüğünü ileri sürdü. Altun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çocuklar ise Alev Altun'un annesine teslim edildi. Hastane yatağında vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla acı içinde yardım isteyen Alev Altun, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuklarımla bir başıma kaldım. Lütfen yardım edin, çok çaresizim" dedi.

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"AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURDUM DİYE İNTİKAM ALDI"

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Alev Altun, "Deprem nedeniyle evimiz ağır hasar aldı, boşaltmak durumunda kaldık. İki çocuğumla depremden bir gün sonra kız kardeşimin evine gittim, 9 gün orada kaldık. Eski eşim 'Barışalım, bizim ev depreme dayanıklı, çatlak bile yok, çocuklarımızla kalalım' dedi. Çocuklar sıkıntı yaşamasın diye onun evine gittik. İlk 3 gün boyunca hiçbir tartışmamız olmadı. Üçüncü günün sonunda, uyurken başımdan aşağı tencereyle kaynar su döktü. Bir dehşetle uykumdan kalktım, 'Dua et seni öldürmedim' dedi. Gerekçesi de boşandıktan sonra dimdik ayakta durmam ve arkadaşlarımın olmasıymış. Benden intikam aldı" diye konuştu.

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"ÇOCUKLARIMLA EVSİZ VE ÇARESİZ KALDIM"

Eski eşinin amcasının oğlu olduğunu da ifade eden Altun, şikayetçi olduğunu belirterek "O dehşetten sonra annemlere gitmeye çalışırken, komşumuzu arkamdan göndermiş, 'Benden şikayetçi olmasın' demiş. Şu an çok kötüyüm, ağrılarım var. Adalet istiyorum, hak yerini bulsun. İfadesinde 'Artçı depremler nedeniyle üstüne kaynar su döküldü' demiş, suçunu inkar ediyor. Tencereyi elinde gördüm, bilerek üstüme döktü. Lütfen sesimi duyun, çok çaresizim. Evsizim çocuklarımla bir başıma kaldım. Tek isteğim sesimin duyulması" ifadelerini kullandı.

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KIZIMIN ÇIĞLIKLARINA UYANDIK, ACIDAN TİTRİYORDU

Alev Altun'un annesi Gönül Ekreb, kızının evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Amcasının oğlu olmasına rağmen, hamileyken bile kızımı dövdü, boğmaya çalıştı, başına silah dayadı. Kızım defalarca bazen çıplak ayakla bana geldi. Boşanma davasını Savaş açtı, geçinemedikleri için ben de boşanmalarını istedim. Deprem olduktan sonra kızım kardeşinde kalıyordu. Savaş da yurt dışından çocuklarını ve eşini alıp götürmeye gelmiş. Bizi böyle kandırdı. Ben barışmasını istemiyordum. Üç gün birlikte kaldılar, kızım yeni uyumuş çocukları kucağında. Sobada büyük bir tencerede suyu kaynatmış, sonra çocukları kızımdan gizlice almış, başka bir yatağa götürmüş. O tencereyi kızımın başından aşağı dökmüş. Bunu insan olan yapamaz. Kızımın çığlıklarına uyandık, yürüyerek evimize gelmiş. Alev'i öyle görünce bayılacaktım. Islaktı, acıdan titriyordu. Kızım 'Beni doktora götürün, benden intikam aldı' diye bağırıyordu. Doğum yapacak kadın bile o kadar bağırmaz. Komşusu doktora götürdü, oradan Adana'ya sevk ettiler. Savaş ifadesinde artçı depremler nedeniyle su döküldü demiş, o akşam deprem olmadı ve soba yatağın uzağında duruyor. Çocukları perişandı, bana getirdiler. Altlarını ıslatmışlardı, karınları açtı. Bana üzülürüm diye doğruyu söylemiyorlar ama, durumu ciddiymiş" diye konuştu.

Deprem nedeniyle evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve çok zor durumda kaldıklarını söyleyen Gönül Ekreb, çocukları ve torunlarıyla serada yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

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SAVAŞ ALTUN'UN İFADESİNE ULAŞILDI

Savaş Altun'un ise ifadesinde "Deprem sırasında soba sallanıyordu. Elimde havluyla sobanın bacasını tuttum. Soba devrilecekti. Sobanın üzerindeki tencere sarsıntıyla üzerine döküldü çünkü sobanın dibindeydi. Hastaneye götürmek istedim ama 'çocukların başında dur' dedi evden çıktı" dediği öğrenildi.

DHA

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