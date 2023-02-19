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  4. Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! O anlar kamerada

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! O anlar kamerada

19.02.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Şiraz K. (37), depremde evi zarar gördüğü için çocuklarını ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ya (37) emanet etti. İddiaya göre çocuklarını görmeye giden genç kadın, eşi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. İşte olayın detayları...

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Şiraz K., velayeti kendisinde olan çocukları Yakup (10) ve Zöhre'yi (15), evi zarar gördüğü için 2 gün önce ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ya emanet etti.

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İddiaya göre, oyun oynarken başından yaralandığını öğrendiği oğlu Yakup ve kızı Zöhre'yi görmek isteyen Şiraz K., İsmail K.'nin Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki evine gitti. İsmail K., Şiraz K.'nin çocuklarını görmesi için izin vermeyince ikili tartıştı.

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Tartışmanın büyümesiyle İsmail K., Şiraz K.'yi yere yatırıp yumruklarla darbetti. Yakınlarının araya girmesiyle kavga son buldu.

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Yaşananlar, başka bir aile üyesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis merkezine giden Şiraz K., boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu.

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(DHA)

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