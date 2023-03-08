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Depremzede öğrenciyle konuşması infiale yol açmıştı! Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

08.03.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, uzaktan eğitim dersi sırasında Malatya'da yaşayan bir depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. İşte üniversite rektörlüğünden yapılan o açıklama...

Depremzede öğrenciyle konuşması infiale yol açmıştı! Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S., depremden etkilenen Malatya'da derslere uzaktan eğitimle katılan öğrencisi Batuhan B. ile ödevi konusunda konuşurken söylediği sözler üzerine soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

"ALLAH ALLAH SANKİ ATOM BOMBASI ATTILAR" DEMİŞTİ

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya'da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B. bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi. Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar." dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatırken, şu açıklamada bulundu:

"Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretim görevlisi Düzce Üniversitesi

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