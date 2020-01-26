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Depremzedeler için "psikososyal destek ekipleri" devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturdu - Depremzedelerle hastanelerde ve sahada görüşerek ihtiyaçlarını saptayan uzmanlar, psikososyal destek için kurulan çadırlarda da vatandaşlara yaşadıkları travmayı atlatmaları için hizmet sunuyor - 7/24 esasına göre sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyacı olan kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler Bakanlığa bağlı merkezlere naklediliyor

BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturarak depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda devletin tüm kurumları seferber oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri de depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için ilk andan itibaren bölgede çalışma yürütüyor.

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Maraş, Adıyaman ve Bingöl'den gelen uzmanların katılımıyla, Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlıyor.

- "Mobil Sosyal Hizmet Merkezi" araçları da devrede

Hastanelerde ve enkaz alanlarında bulunan depremzedelerle tek tek görüşerek öncelikli ihtiyaçları saptayan ve ilgili kurumlara yönlendiren uzmanlar, psikososyal destek için kurulan çadırlarda da vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için hizmet sunuyor.

Ulaşım güçlüğü olan yerlerde hizmetin aksamaması için de "Mobil Sosyal Hizmet Merkezi" araçları devreye alındı. Çalışmalar, vatandaşların yaşadıkları travmayla baş etme kapasitelerini güçlendirmek ve en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre sürdürülüyor.

Psikososyal destek ekiplerinin şu ana kadar yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihtiyacı olan kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler misafir edilmek üzere Bakanlığa bağlı merkezlere nakledildi.

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