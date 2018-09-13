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Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Depresyon sürecini atlatma noktasında en sık başvurulan yöntem sanat oluyor. İç dünyasını anlatmak için çizime başvuran kişiler benzersiz çalışmalara imza atabiliyor.

Bu kişilerden biri de illüstrasyon sanatçısı Dawid Planeta. Planeta, yaptığı çalışmalarla zihnini iyileştirdiğine inanıyor. Planeta'nın zihnini arındırma sürecinde de ortaya bakın nasıl çalışmalar çıkıyor.

Depresyonla mücadelesini sanatla anlattı

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Dawid Planeta, geçirdiği depresyon süresince bilinçaltında keşfettiği karanlık yanlarını illüstrasyonlarıyla dışa vuruyor.
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Bazı kişiler için zihnin iyileştirilebildiği tek alan sanat. Travmalar, depresyon ya da dünyaya ve topluma uyum sorunları sanatsal üretimin tetikleyicisi olabiliyor.
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Sanat tarihindeki pek çok muhteşem eserin ardında da yaşamı bu türden sıkıntılarla geçmiş sanatçılar var.
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Polonyalı grafik tasarımcı ve illüstratör Dawid Planeta da geçirdiği depresyonun ardından bunu sanatsal üretimine yansıtmış bir sanatçı.
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Dawid Planeta, geçtiğimiz yıl yaşadığı depresyonu çizgiye dökmüş ve karanlık hislerin kaynağını görselleştirmiş.
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Planeta üretim sürecini şöyle açıklıyor:
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“Bilincinizden çok daha derinlere inmelisiniz. Orası hepimizin ortak yanı olan evrensel nitelikleri, pek çoğumuzun hissettiği halde anlam veremediği şeyleri bulacağınız yerdir. Bu sanatınız aracılığıyla diğer insanlarla bağ kurmanın yoludur.”
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Anahtar Kelimeler:
Depresyon sanat David Planeta

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