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Dere kenarında cesedi bulunan İlhan, silahla öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında cansız bedeni bulunan İlhan Karakaya'nın (21) başının arkasından silahla vurularak, öldürüldüğü belirlendi.

Dere kenarında cesedi bulunan İlhan, silahla öldürülmüş

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında cansız bedeni bulunan İlhan Karakaya'nın (21) başının arkasından silahla vurularak, öldürüldüğü belirlendi.
Kısa süre önce askerliğini yapıp, Pamukova'daki ailesinin yanına dönen İlhan Karayaka, 5 gün önce kayboldu. Karayaka'nın, dün sabah, Cumhuriyet Mahallesindeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıkta bulunan dere kenarında cesedi bulundu. Karayaka'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ön otopside, Karayaka'nın, silahla başından tek el ateş edilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Pamukova Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri, İlhan Karayaka'nın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Dere kenarında cesedi bulunan İlhan, silahla öldürülmüş

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