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Dere taştı, acı haber geldi: Karadeniz'de yazın ortasında sel mücadelesi! 15 il için turuncu uyarı

09.07.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz bölgesi yazın ortasında şiddetle yağışlarla mücadele ediyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, bölgede yaklaşık 130 kilogram yağış alındığını açıkladı. Sezer'in açıklamasına göre ayrıca 1000'e yakın heyelan ve toprak kayması gerçekleşti. 15 ile yeniden 'turuncu' kodlu uyarı verildi. Bolu'da sağanak nedeniyle Abant yolunda dere taştı. Son günlerdeki sellerden ilk acı haber Samsun'un Çarşamba ilçesinden geldi. İşte Ordu, Bartın ve Samsun'da sağanak yağışla beraber yaşanan son gelişmeler...

Karadeniz sağanak yağışlara teslim oldu. Ordu'da toprak kaymaları meydana geldi. AFAD Başkanı Sezer bölgedeki yağış miktarını ifade ederken "Büyük bir yağış. Buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması var" dedi. 15 ile turuncu uyarı verildiğini belirten Sezer "Maalesef dün yine bir vatandaşımızı Samsun’da sele kapılması sonucunda kaybettik" diyerek ifade ettiği olayda ise, odun toplamak için dışarı çıkıp sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın cansız bedeni bugün bulundu.

ORDU'DA İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Ordu’da etkili olan sel ve toprak kaymalarının ardından ekiplerin çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindekiler ile birlikte dün gece yağışların ardından taşan Bülbül Deresi’nde incelemelerde bulundu.

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“BİNE YAKIN TOPRAK KAYMASI VE HEYELAN VAR”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, zararlar var. Bunların da zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla ilgili olarak da vatandaşımızın yarasını saracağız. Burada hem Cumhurbaşkanımızın, hem İçişleri Bakanımızın burada her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede. Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 130 kilogram yağış alındı, büyük bir yağış. Buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Burada da ekiplerimiz özellikle yerleşim yerlerinin etkilenen alanlarında şu anda dört ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı gerçekleştirilecek” dedi.

“15 İLİMİZE TURUNCU UYARI VERMİŞ DURUMDAYIZ”

15 il için turuncu uyarı verildiğini kaydeden Sezer, şunları söyledi:

"Maalesef dün yine bir vatandaşımızı Samsun’da sele kapılması sonucunda kaybettik. Onun da bu sabah gece sabaha kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti, bu sabah itibarıyla bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yoğun yağışlar nedeniyle 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteorolojiyle beraber anlık olarak takip ediyoruz, bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan alanlarda tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olması muhtemel sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama kurtarma noktasında bekletiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur, bu turuncu uyarılar yarın da devam edecek. Gelen uyarıları dikkate almaları, özellikle risk oluşturan dere yataklarından ve benzeri alanlardan uzak durmalarını özellikle istirham ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. En kısa zamanda da yaraları saracağız. Kıymetli büyükşehir belediye başkanımız, sayın bakanımız da buradalar. Bütün iş makineleriyle, 350 tane iş makinesi ve bin 100 tane belediye personeli hem belediye hem büyükşehir belediyesi hem de diğer belediyelerimizin personeliyle şu anda aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gönüllülerimiz var, temizlik çalışmalarına katkı da sunuyorlar. Jandarmamız var, polisimiz var, DSİ’miz var, karayollarımız var. Herkes sahada aktif bir şekilde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar."

“ORDU-GİRESUN SAHİL YOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK AÇILDI”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel ise sel nedeniyle ulaşıma kapanan sahil yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, “Şehir içerisindeki geçiş yolumuzda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. İnşallah oranın da çift taraflı olarak açılması sağlanacak. Bu süreçte 2 vatandaşımız da kurtarıldı, birisi hafif şekilde yaralı diğer vatandaşımız ise hiç yaralı değil. Devletimizin kurumlarıyla teyakkuz halindeyiz” ifadelerine yer verdi.

SAMSUN'DA ENGELLİ KADINDAN ACI HABER

Samsun'un Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı. Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı.

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Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOLU'DA SAĞANAK; ABANT YOLUNDA DERE TAŞTI

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı.

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Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi.

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(DHA-İHA)

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