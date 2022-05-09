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  4. Dere yatağında ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: İngiliz, Türk'ü öldürtmek için Iraklıyı kiralık katil tutmuş

Dere yatağında ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: İngiliz, Türk'ü öldürtmek için Iraklıyı kiralık katil tutmuş

09.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seydikemer-Antalya karayolundaki bir dere yatağında bulunan cesedin üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Cesedin Kerim Bozan'a ait olduğu tespit edildi. Bozan'ın öldürülmesinin perde arkası da ortaya çıktı. İngiliz E.R.O.'nun Irak uyruklu H.M.S.'yi, Bozan'ı öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu belirlendi.

Dere yatağında ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: İngiliz, Türk'ü öldürtmek için Iraklıyı kiralık katil tutmuş

Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı.

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İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edilirken olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi. (İHA)

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