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Derede sürüklenen aracın sürücüsü kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:05 | Son Güncelleme

Derede sürüklenen aracın sürücüsü kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, taşan dereyi geçmeye çalıştığı sırada sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Deniz'in kullandığı 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç, ilçeye yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Tufan Deresi üzerinden geçtiği sırada aşırı yağışlar nedeniyle taşan derede sürüklendi. Aracını sudan çıkaramayan Deniz, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, sürücüyü kurtardı, daha fazla sürüklenmemesi için aracı traktöre bağladı. Araç olay yerine gelen vinçle sudan çıkarıldı.

Bölge halkı, aşırı yağışlar sonucu zaman zaman bu tür olaylar yaşandığını, bu nedenle derenin üzerine köprü yapılmasını istedi.

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Ceylanpınar Dere itfaiye sürücü Şanlıurfa yağış

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