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  4. Dereden köpükler yükseliyor! Mardin'de endişelendiren görüntü

Dereden köpükler yükseliyor! Mardin'de endişelendiren görüntü

17.11.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Dereden köpükler yükseliyor! Mardin'de endişelendiren görüntü

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Demirkapı Köyü'nden geçen Zergan Deresi'nde meydana gelen köpükler nedeniyle endişe yarattı. Kötü kokunun yayıldığı dere, bölge sakinlerinin evlerine kapanmasına neden oldu. Camlarını bile açamaz hale geldiklerini söyleyen köylüler, durumun özellikle akşamları yaşandığını anlattı.

Kızıltepe’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkapı köyünde vatandaşlar, Zergan Deresindeki görüntü nedeni ile tedirginlik yaşıyor. Köpük dalgalarının oluştuğu derede vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeni ile evlerinin kapılarını açamıyor. Köylülerin iddiasına göre geçtiğimiz ay dereye giren bir çocuk 10 gün hastanede tedavi edildi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Köpük dalgalarının ve kötü kokunun nereden kaynaklandığını bilmediklerini ifade eden köylüler, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi. Demirkapı köyü sakinlerinden Mesut Kılıç, şunları söyledi:

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"Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Pis kokudan dolayı pencereleri açamıyoruz. Kardeşim geçenlerde suya girmişti 1 hafta, 10 gün hastanede kaldı. Tarımsal sulama yüzünden herkes suyu buraya boşaltıyor. Bunun temizlenmesini istiyoruz. Bu köpük ve pis kokunun tarımsal ilaçlardan kaynaklandığını düşünüyorum."

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İHA

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