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  4. Dereye düşen otomobilde iki arkadaş hayatını kaybetmişti! Ölüm nedenleri belli oldu...

Dereye düşen otomobilde iki arkadaş hayatını kaybetmişti! Ölüm nedenleri belli oldu...

10.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay Muğla'da meydana gelmişti. Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan araç dereye düşmüştü. Araçta bulunan sürücü Durmuş Tunç (41) ile arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetmişti. İki arkadaşın ölüm nedenleri belli oldu.

Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında, Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis dalgıçların sudan çıkardığı Tunç ile yanındaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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OTOPSİ RAPORLARI ÇIKTI

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Merve Önder'in cenazesi Fethiye'de, Ramazan Durmuş'un cenazesi ise Denizli'de toprağa verildi. İki arkadaşın otopsi raporlarında, ölüm nedeni 'suda boğulma' olarak yer aldı. (DHA)

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Muğla dere ölüm
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