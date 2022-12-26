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  4. Dereyi kirleten firma hakkında karar verildi! Dudak uçuklatan ceza

Dereyi kirleten firma hakkında karar verildi! Dudak uçuklatan ceza

26.12.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğine neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı.

Dereyi kirleten firma hakkında karar verildi! Dudak uçuklatan ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi.

Kocaeli Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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İncelemelerde bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek, içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından Kiraz Deresi’ne kirliliğin karıştığı, alınan su numunelerine laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, analiz sonuçları ve yapılan tespitler doğrultusunda, kirliliğe sebebiyet veren firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildiği kaydedildi.

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Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. (AA)

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