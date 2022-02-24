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Deri koltuklarınıza canlılık katacak etkili ve basit temizleme yöntemleri!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri koltuklar, temizlenmesi zor mobilyalar olarak biliniyor. Ancak sanılanın aksine doğru yöntemler uygulandığında deri koltukların temizliği fazlasıyla kolaylaşıyor. Sizin için derlediğimiz basit tüyolarla koltuklarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz. Temizlikte pratik yöntemler arayanlar buraya!

Deri koltuklarınıza canlılık katacak etkili ve basit temizleme yöntemleri!

Deri koltukları temizlemek aslında bir hayli kolay. Kumaş mobilyalarda olduğu gibi iz kalma riski bulunmadığından deri koltukları temizlemek için birçok yöntem bulunuyor. Bu koltukları temizlerken dikkat edilmesi gereken şey ise renk attırmayacak ürünler kullanmak. İşte hayatınızı kurtaracak etkili yöntemler...

ESKİLERDEN GELEN TEMİZLİK: ARAP SABUNU

Arap sabunu, yıllardır temizlikte ev hanımlarının en büyük yardımcısı. Leke çıkarma özelliği yüksek olan bu sabun, deri koltuklarınız için de vazgeçilmez olacak. Genel temizlik için işinizi göreceği gibi lekeleri çıkarmak için de kullanabileceğiniz ürünlerden biri Arap sabunu!

  • Yeteri kadar Arap sabununu suyla seyreltin ve bu karışımla koltuklarınızı silin.

  • Duru suyla ıslattığınız bezle koltukları durulayın. Lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

  • Temizleme işlemi sonrasında kuru bir bezle koltuğunuzu kurulayabilirsiniz.

BEYAZDAN GELEN MUCİZE

Beyaz kalıp sabunlar, evde çokça kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Birçok alanda işe yarayan bu mucize sabun, koltuklarınızdaki kirli görünümü ortadan kaldıracak. Pratik temizliğin yardımcılarından olan beyaz kalıp sabun, koltuklarınızı kısa sürede pırıl pırıl yapacak!

  • Kalıp sabun ve mikrofiber bezle koltuğunuzu silin.

  • Daha sonra durulayıp temiz bir bezle kurulayın.

SİRKE VE SU İKİLİSİ

Deri koltukları silmenin bir diğer pratik yolu, su ve sirke kullanmak. Sirkenin antibakteriyel özelliği ile bakterilerden kurtulup koltuklarınızda harika bir görünüm yakalayacaksınız. Önemli olan nokta ise bu karışımı uyguladıktan sonra koltuk sıvıyı emmeden kurulamak.

  • Sirke ve suyu karıştırın.

  • Mikrofiber bezi bu suya daldırıp sıkın.

  • Koltuğunuzu güzelce silin, sonrasında kuru bir bezle nemini alın.

MUZ, PORTAKAL VE LİMON KABUĞU

Muz, portakal ve limon; parlatma özelliği ile koltuklarınızı yeni gibi yapacak. Bu ürünlerle yapacağınız temizlik sonrası koltuklarınız göz alıcı bir parlaklığa kavuşacak.

  • Kabukları koltuklarınıza sürüp iyice ovalayın. Leke kalmaması için nemli bir bezle tekrar silin.

  • Daha sonra ise parlak koltuklarınızın keyfini çıkarın!

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