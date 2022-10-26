Derin alın kırışıklıkları tedavi edilebilir mi?

Yüzünüzdeki çeşitli kasların kullanılmasıyla yaşla birlikte ciltte elastikiyet kaybı meydana gelir. Bu durum da alın bölgesinde kırışıklıklara neden olur. Ancak alın kırışıklıklarının başlıca nedeni, kaşları yukarı kaldıran ve dolayısıyla alın boyunca kırışıklıklara neden olan frontalis kasının aktivitesidir.

Göz çevresindeki bir kas olan orbicularis oculi; kaz ayakları, alın çizgileri ve kaş çizgilerinin üzerindeki kırışıklıklar dahil olmak üzere radyal kırışıklıklara da neden olabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, derin alın kırışıklıklarının nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

ALIN ÇİZGİLERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Alın çizgilerini tamamen önlemek imkansız olsa da, uygun cilt bakımı ve beslenme, daha yüksek seviyelerde kollajen ve diğer cilt sağlıklı proteinleri koruyarak cildin genç görünmesini sağlanabilir.

Güneşten korunmak kırışıklıkların önlenmesi için şarttır. UV ışınlarına maruz kalmak kollajen üretimine zarar vererek yaşlanma sürecini hızlandırır.

Duman ve diğer hava kirleticiler de kollajene zarar verir. Özellikle sigara içmek, bu kirleticileri yüzünüze oldukça yaklaştırarak erken başlayan kırışıklıklara ve diğer erken cilt yaşlanması belirtilerine neden olur.

Cilt yaşlanması söz konusu olduğunda diyetiniz önemlidir. C vitamini ve Omega-3 yağ asitleri, kollajenin korunmasında özellikle yararlıdır. Antioksidanlar serbest radikalleri nötralize edebilir. Bol miktarda sağlıklı yağ, meyve ve sebze yiyerek bu besinleri diyetinizde tutun.

Cildiniz susuz kaldığında kırışıklıklar daha belirgin olacaktır. Gün boyunca bol su için ve alkol, kafein ve sodyum alımını sınırlayın.

Alnınıza masaj yapın. Masaj, dokuyu onarabilen iyileştirici besinleri beraberinde getiren bir bölgeye kan akışını artırır. İki elinizle yumruk yapın ve iki işaret parmağınızı alnınızın ortasına bastırın. Yumruğunuzu şakaklarınıza doğru yavaşça dışa doğru, yumuşatıcı bir hareketle getirirken eller ve alın arasında baskıyı koruyun. Her gün 5-10 kez tekrarlayın.

YÜZÜN DAHA GENÇ VE PARLAK GÖRÜNMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Alın çizgisine yapılan botoks operasyonu, sıklıkla başarılı sonuçlar alınan tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir. Alın bölgesindeki çizgilerin geçici olarak giderilmesini sağlar ve yüzün daha genç ve parlak görünmesini sağlar.

Alın botoksu uygulaması için uzman tarafından iyi bir gözlem yapılmalıdır. Kırışıklığın derecesine göre doğru yöntem belirlenir. İşlem öncesi aşağıdaki uygulama yapılır:

Öncelikle kişinin alnı el ile gerdirilir ve kırışıklıkların durumu incelenir. Daha sonra bu kırışıklıkların gerilmeden önceki durumu incelenir. İkisi arasındaki fark ne kadar az olursa, sorun o kadar kolay çözülür. Alın gerdirildiği halde derin kırışıklıklar oluşuyorsa işlem başka yöntemlerle desteklenmelidir.

Botoks uygulaması kırışıklıklar için son derece uygun bir yöntemdir. Hatta en etkili yöntem olarak adlandırılabilir. Ancak sorun genişse ve kırışıklıklar derinse dolgu uygulaması eklenmelidir. Bu destekleyici yöntemle daha etkili sonuçlar alınabilir. Aynısı kaş çatma bölgesi için de geçerlidir.

CİLT PROBLEMLERİNDE ENDOSKOPİK UYGULAMALAR

Endoskopik cerrahi, en yeni plastik cerrahi tekniklerinden biridir. Cerrahların daha az görünür kesi ile ameliyat yapmalarını sağlayarak belirgin yara izlerini azaltır ve daha kısa iyileşme süreleriyle sonuçlanabilir. Plastik cerrahlar birçok kozmetik prosedür için endoskopi kullanır. Bunlara yüz germe, alın germe ve meme büyütme dahildir.

Yüz germe, erkeklere ve kadınlara daha genç, daha canlı bir yüz görünümü sağlar. Saç çizgisinde sadece küçük kesiler yapılır. Herhangi bir kesi çizgisinin veya yara izinin görünümünü azaltmak için cildinizin doğal kıvrımları kullanılır.



