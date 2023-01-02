HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Japonca 'Suki Yo' şarkısını Türkçe küfür olarak anons ettiği anlar gündem olmuştu! RTÜK'ten inceleme başlatıldı

Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Japonca 'Suki Yo' şarkısını Türkçe küfür olarak anons ettiği anlar gündem olmuştu! RTÜK'ten inceleme başlatıldı

02.01.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ahmet Çakar'la Japonca 'Suki yo' şarkısını telaffuz ederken Türkçe küfür şeklinde ifade etmesinin ardından RTÜK düğmeye bastı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Japonca 'Suki Yo' şarkısını Türkçe küfür olarak anons ettiği anlar gündem olmuştu! RTÜK'ten inceleme başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek "Hocam, 'Suki Yo' şarkısını söyle" demiş, ardından “S...yo, S...yo” diyerek tempo tutmuştu. O anlar izleyicilerin de tepkisini çekmişti.

thumbs_b_c_610a73122070f7b368fc8e19d64123a9

Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakalanan zanlıların pişkinliği 'pes' dedirtti!Yakalanan zanlıların pişkinliği 'pes' dedirtti!
3. büyük ikramiyesiymiş! Herkes o talihlileri merak ederken...3. büyük ikramiyesiymiş! Herkes o talihlileri merak ederken...
Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark... Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...
Anahtar Kelimeler:
Küfür futbol rtük

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!

Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okul bahçesinde vahşet! Kalbinden bıçaklanan öğrenci...

Okul bahçesinde vahşet! Kalbinden bıçaklanan öğrenci...

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.