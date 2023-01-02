Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Japonca 'Suki Yo' şarkısını Türkçe küfür olarak anons ettiği anlar gündem olmuştu! RTÜK'ten inceleme başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek "Hocam, 'Suki Yo' şarkısını söyle" demiş, ardından “S...yo, S...yo” diyerek tempo tutmuştu. O anlar izleyicilerin de tepkisini çekmişti.
Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."
Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. pic.twitter.com/dAXzsnMJuW— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 2, 2023