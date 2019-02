DERLEME - Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu, Cidde'de bir araya gelerek, Keşmir bölgesinde son dönemde artan gerilimden endişe duyulduğunu ve gerilimin bir an önce düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, konuya ilişkin Mali'de yaptığı açıklamada, her iki tarafa itidal çağrısında bulunarak, ''Gerilimin tırmanmamasını ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen "Başbakan'a sorular" oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May de İngiltere hükümetinin Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. May, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

- Son gelişmeler

Hindistan, sabah saatlerinde Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hindistan hava sahasını ihlal etmesinin ve askeri mevzileri hedef almasının güçlü biçimde protesto edildiği de belirtildi.

Bu arada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.