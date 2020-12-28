Dermal piercing uygulama ve çeşitleri nelerdir?

İnsanlar çok eski tarihlerden bu yana farklı amaçlarla takıları kullanılır. Derinin delinmesi yöntemiyle yerleştirilen piercingler ise özenli bir uygulama ve dikkatli bir kullanım gerektirir. Özellikle deri altına doğrudan sabitlenen dermal piercing çeşitleri, şık görünümün yanında kişiye zarar verebilecek birçok ihtimali de beraberinde getirir. Çıkarılsa dahi deride kalıcı iz bırakan bu uygulamayı yaptırmadan önce yazımıza göz gezdirmelisiniz. Dermal Piercing Nedir? Kimileri sıradan takılar yerine daha ilgi çekici ve aykırı parçaları tercih edebilir. Bunun için deriye doğrudan uygulanan takılar da mevcuttur. Özellikle vücudun herhangi bir yerine yapılan ve deriyle bütün bir görüntü yaratan dermal piercing nedir, nasıl uygulanır gibi sorular oldukça merak konusudur. Bunlar, geleneksel olanlardan farklı olarak deri içerisinden geçmek yerine, deriye sabitlenen titanyum ya da çelik parçalardır. Özel aletlerle alt deri tabakasına sabitlenen takı; farklı tarzlara sahip kişilerin, şıklığını kalıcı hale getirmek isteyenlerin beğenisini kazanır. Yanaklarda ya da bel çukurunda oluşan gamzeler, bu takıların en çok uygulandığı bölgelerdir. Sıradanlıktan uzak olmak isteyen bazı çiftler, tektaş yüzükler yerine bağlılıklarını bu takılarla göstermeyi seçer. Kimi zaman dövmelerin çeşitli kısımlarında derinlik ve parıltı sağlayan bir unsur olarak da tercih edilir. Kimileri ise küçük detaylarla yetinmek yerine, vücudundaki geniş alanlara bu piercing çeşitleriyle büyük desenler yaptırmayı seçer.

Normal Ve Dermal Yöntemler Arasındaki Farklar Tarzınızı daha asi ve ilgi çekici hale getirmek için piercing arayışına girdiyseniz geleneksel ve dermal uygulamalar arasındaki farkları bilmeniz gerekir. Alışılmış, sıkıldığınızda vazgeçebileceğiniz bir takı istiyorsanız, normal piercing uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar yalnızca derinin bir bölümünden girerek hemen yakınındaki başka bir kısmından çıkan parçalardır. Kişiler rahatsızlık duyduklarında, değiştirmek istediklerinde ya da artık sıkıldıklarında kolayca çıkarılabilir. Geleneksel piercingden geriye yalnızca bir iki küçük nokta kalır. Ancak dermal piercing uygulamaları, deriden bir parça alınarak titanyum takının oraya sabitlenmesi ile gerçekleşitirilir. Çeşitli sebeplerle çıkarmak istediğinizde daha önce delinen derinizde bir boşluk ve yara izi kalır. Bunlar sıradan uygulamalardan farklı malzemelerle gerçekleştirilen, iyileşme süreci daha uzun ve dikkat gerektiren takılardır. Normal piercingler birkaç hafta içerisinde iyileşirken bunların tamamen iyileşmesi için en az bir ay dikkatli bakım gerekir. Bu nedenle dermal piercing yaptıranlar, uzun bakım sürelerini, giyinirken bile daha dikkatli olmayı, kalıcı izleri ve deri hasarlarını göze alır.

Dermal Piercing Nasıl Yapılır? Vücudunuzda kalıcı izler bırakabilecek uygulamaları gerçekleştirmeden önce detaylı bir araştırma yapmanız gerekir. Uygulamadan doğabilecek zararlar, geriye döndürülebilirliği, bakım süreci, kullanım zorluğu, daha önce yaptıranların deneyimleri, işlem sırasında çekeceğiniz acı ve daha birçoğu karar vermenizde size yardımcı olur. Dermal piercing boyun, köprücük kemiği, elmacık kemiği, dudak kenarları, kürek kemiklerinin arası, bilek, karın, bacak, kalça ve bel boşluklarında sıkça tercih edilir. Özellikle derinizden bir parça giderken hayallerinizdeki görüntüye kavuşacağınız bu uygulamaların nasıl gerçekleştirildiği dikkatinizi çekebilir. Bunlar geleneksel olanlardan daha özenli, uzun, ağrılı, bakım gerektiren işlemler olur. Bölgenin tamamen steril olduğundan emin olan uzman, kalemle işaretleme yaparak işlem alanını sabitler. Deri, punch adı verilen bir alet ile delinerek çıkarılır. Uygun bir pense ile açılan deliğe dermal piercing çapası yerleştirilir. Ardından takının deri üzerinde görülecek kısmı vidalanarak çapaya sabitlenir. Pense deriden ayrıldığında çapa, deri tarafından sıkıştırılmış olur. Ardından temizlenen ve sabitlenen bölge zamanla iyileşir, takı derinin bir parçası haline gelir.