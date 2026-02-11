KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Dermatolog uyardı: Duşta yapılan bu hata cildinize zarar veriyor!

Duş alırken kimilerimiz sıcak, kimilerimiz soğuk su tercih ediyor. Dermatolog Dr. Aditi Dalvi Deshpande, sıcak duşların cilt bariyerini bozabileceğini belirterek sıcak duş sıklığının azaltılmasını önerdi.

Dermatolog uyardı: Duşta yapılan bu hata cildinize zarar veriyor!

Soğuk havalarda sıcak ve buharlı bir duş birçok kişi için rahatlatıcı bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre bu konforlu rutin, özellikle mevcut cilt problemleri olan kişiler için uzun vadede çeşitli cilt sorunlarına yol açabiliyor. HT Lifestyle'a konuşan RENEE Cilt, Saç, Lazer ve Estetik Merkezi’nden dermatolog Dr. Aditi Dalvi Deshpande, sıcak duş konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

SICAK DUŞLAR CİLT BARİYERİNİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Dr. Deshpande, özellikle kış aylarında sıcak duş sonrası artan şikayetlere dikkat çekti. "Kış aylarında, sıcak duştan hemen sonra kuru, kaşıntılı ve pul pul dökülen cilt şikayetleriyle gelen çok sayıda hasta görüyorum" diyen uzman, sıcak suyun ilk anda rahatlatıcı hissettirse de cilt bariyerine zarar verebildiğini belirtti.

Dermatolog uyardı: Duşta yapılan bu hata cildinize zarar veriyor! 1

Dermatoloğa göre sıcak su, cildin doğal yağlarını fark edilmeden yok ediyor. Soğuk aylarda havadaki nem oranının düşmesiyle birlikte bu hasar daha da belirgin hale geliyor.

Mevcut cilt rahatsızlığı olan kişilerin ise daha temkinli olması gerekiyor. Dr. Deshpande, "Cildinizi her gün sıcak duşlarla aşırı yıkamak, cildinizin mikrobiyomunu bozabilir ve hatta egzama veya enfeksiyon riskini artırabilir" uyarısında bulundu.

Dermatolog uyardı: Duşta yapılan bu hata cildinize zarar veriyor! 2

HER GÜN DUŞ ALMAK GEREKİR Mİ?

Günlük duş alışkanlığı yaygın olsa da uzman, bunun hijyen açısından mutlak bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle sıcak suya bağlı tahriş yaşayan kişilere duşlar arasında iki güne kadar ara vermeyi önerdi.

Uzmanlara göre, özellikle cilt hassasiyeti yaşayan kişiler için sıcak duş alışkanlığını sınırlandırmak ve cilt bariyerini koruyacak yöntemler uygulamak uzun vadede daha sağlıklı bir tercih olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en çok ve en az boşanan illeri belli olduTürkiye'nin en çok ve en az boşanan illeri belli oldu
Bulaşık makinesine asla koymayın! Tartışma yarattıBulaşık makinesine asla koymayın! Tartışma yarattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
banyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.