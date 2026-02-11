Dermatolog uyardı: Duşta yapılan bu hata cildinize zarar veriyor!

Soğuk havalarda sıcak ve buharlı bir duş birçok kişi için rahatlatıcı bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre bu konforlu rutin, özellikle mevcut cilt problemleri olan kişiler için uzun vadede çeşitli cilt sorunlarına yol açabiliyor. HT Lifestyle'a konuşan RENEE Cilt, Saç, Lazer ve Estetik Merkezi’nden dermatolog Dr. Aditi Dalvi Deshpande, sıcak duş konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

SICAK DUŞLAR CİLT BARİYERİNİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Dr. Deshpande, özellikle kış aylarında sıcak duş sonrası artan şikayetlere dikkat çekti. "Kış aylarında, sıcak duştan hemen sonra kuru, kaşıntılı ve pul pul dökülen cilt şikayetleriyle gelen çok sayıda hasta görüyorum" diyen uzman, sıcak suyun ilk anda rahatlatıcı hissettirse de cilt bariyerine zarar verebildiğini belirtti.

Dermatoloğa göre sıcak su, cildin doğal yağlarını fark edilmeden yok ediyor. Soğuk aylarda havadaki nem oranının düşmesiyle birlikte bu hasar daha da belirgin hale geliyor.

Mevcut cilt rahatsızlığı olan kişilerin ise daha temkinli olması gerekiyor. Dr. Deshpande, "Cildinizi her gün sıcak duşlarla aşırı yıkamak, cildinizin mikrobiyomunu bozabilir ve hatta egzama veya enfeksiyon riskini artırabilir" uyarısında bulundu.

HER GÜN DUŞ ALMAK GEREKİR Mİ?

Günlük duş alışkanlığı yaygın olsa da uzman, bunun hijyen açısından mutlak bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle sıcak suya bağlı tahriş yaşayan kişilere duşlar arasında iki güne kadar ara vermeyi önerdi.

Uzmanlara göre, özellikle cilt hassasiyeti yaşayan kişiler için sıcak duş alışkanlığını sınırlandırmak ve cilt bariyerini koruyacak yöntemler uygulamak uzun vadede daha sağlıklı bir tercih olabilir.