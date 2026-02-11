TÜİK il il açıkladı! Türkiye'nin en çok ve en az boşanan şehirleri belli oldu

TÜİK’in 2025 yıl sonu istatistikleri, Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki nüfusun medeni durum dağılımını net biçimde ortaya koydu. Buna göre ülkede 19 milyon 861 bin 472 kişi hayatında hiç evlilik yapmamış durumda. 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, yani yetişkin nüfusun en büyük bölümünü oluşturuyor. 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini kaybetmiş olarak kayıtlara geçti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE BOŞANMANIN EN YAYGIN OLDUĞU İLLER

TÜİK’in illere göre yaptığı değerlendirmede, yetişkin nüfus içinde boşanma oranı en yüksek ilk 10 şehir şöyle sıralandı. Rapora göre Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirlerin boşanma oranları görece yüksek.

İzmir – 315 019 kişi (%8,37) Muğla – 77 133 kişi (%8,35) Antalya – 172 182 kişi (%7,65) Aydın – 68 517 kişi (%7,06) Yalova – 17 036 kişi (%6,69) Eskişehir – 51 658 kişi (%6,64) Balıkesir – 70 359 kişi (%6,46) Mersin – 100 005 kişi (%6,44) Tunceli – 4 729 kişi (%6,43) Ankara – 310 558 kişi (%6,40)

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki geleneksel aile yapısının etkili olduğu bölgelerde boşanma oranları oldukça düşük kaldı.