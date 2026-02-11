KADIN

TÜİK il il açıkladı! Türkiye'nin en çok ve en az boşanan şehirleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı nüfus ve medeni durum istatistiklerini, ülke genelindeki evlilik ve boşanma verilerini ortaya koydu. Rapora göre yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484’e ulaşırken, bu oran yüzde 5,20 olarak hesaplandı.

Gökçen Kökden

TÜİK’in 2025 yıl sonu istatistikleri, Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki nüfusun medeni durum dağılımını net biçimde ortaya koydu. Buna göre ülkede 19 milyon 861 bin 472 kişi hayatında hiç evlilik yapmamış durumda. 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, yani yetişkin nüfusun en büyük bölümünü oluşturuyor. 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini kaybetmiş olarak kayıtlara geçti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE BOŞANMANIN EN YAYGIN OLDUĞU İLLER

TÜİK’in illere göre yaptığı değerlendirmede, yetişkin nüfus içinde boşanma oranı en yüksek ilk 10 şehir şöyle sıralandı. Rapora göre Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirlerin boşanma oranları görece yüksek.

  1. İzmir – 315 019 kişi (%8,37)
  2. Muğla – 77 133 kişi (%8,35)
  3. Antalya – 172 182 kişi (%7,65)
  4. Aydın – 68 517 kişi (%7,06)
  5. Yalova – 17 036 kişi (%6,69)
  6. Eskişehir – 51 658 kişi (%6,64)
  7. Balıkesir – 70 359 kişi (%6,46)
  8. Mersin – 100 005 kişi (%6,44)
  9. Tunceli – 4 729 kişi (%6,43)
  10. Ankara – 310 558 kişi (%6,40)

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki geleneksel aile yapısının etkili olduğu bölgelerde boşanma oranları oldukça düşük kaldı.

  1. Hakkari – 1 687 kişi (%0,81)
  2. Şırnak – 3 906 kişi (%1,01)
  3. Muş – 2 979 kişi (%1,10)
  4. Siirt – 2 695 kişi (%1,16)
  5. Bitlis – 3 082 kişi (%1,20)
  6. Van – 10 243 kişi (%1,30)
  7. Ağrı – 5 009 kişi (%1,46)
  8. Batman – 6 825 kişi (%1,47)
  9. Mardin – 9 946 kişi (%1,59)
  10. Bingöl – 3 749 kişi (%1,74)
