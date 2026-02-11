Geçmeyen inatçı öksürüğe doğal ilaç: Akgünlük sakızı

Kış aylarının bastırmasıyla birlikte grip salgını ve geçmeyen öksürük şikâyetleri artarken, pek çok kişi çareyi doğal yöntemlerde arıyor. Bu noktada son dönemde adından sıkça söz ettiren akgünlük sakızı, bağışıklık sistemini destekleyici ve iltihap azaltıcı etkileriyle öne çıkıyor.

Akgünlük sakızının içeriğindeki boswellic asitler, iltihap oluşumunu baskılamaya yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarında destek amaçlı kullanıldığı biliniyor.

SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATABİLİR

Kronik bronşit gibi durumlarda hava yollarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceği yönünde çalışmalar var. Nefes açıcı etkisi nedeniyle tütsü formu da tercih ediliyor.

Bazı araştırmalar, düzenli kullanımda bilişsel fonksiyonları destekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle geleneksel tıpta “hafıza güçlendirici” olarak yer alıyor.

Antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici etkileri olduğu düşünülmekte.

Doğrudan çiğnendiğinde ağız içi bakterilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Diş eti sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

AMAN DİKKAT: DOKTORUNUZDAN ONAY ALMAYI UNUTMAYIN

Geleneksel tıpta yeri olan akgünlük sakızını tüketmeden önce mutlaka doktordan onay almanız tavsiye edilir.

Fazla tüketildiğinde mide rahatsızlığı yapabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde doktora danışılmalı.

Düzenli ilaç kullananlar (özellikle kan sulandırıcı) mutlaka hekimine danışmalı.

AKGÜNLÜK SAKIZI NASIL KULLANILIR?

Akgünlük sakızı genel olarak tütsü ve sakız şeklinde kullanılır. Akgünlük tütsüsünün zihni sakinleştirici etkisi de bulunur.

Diğer geleneksel kullanım yöntemi ise sakız olarak çiğnenmesidir. Diş eti sorunlarına iyi geldiği düşünülen akgünlük sakızı sakız olarak çiğnendiğinde sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.