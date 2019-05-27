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Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

DEMRE- FİNİKE ETABINI TAMAMLADI Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, dün başlattığı ve 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını tamamladığı ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ farkındalık yürüyüşünün 28 kilometrelik Demre- Finike etabını da bugün tamamladı.

Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)

DEMRE- FİNİKE ETABINI TAMAMLADI
Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, dün başlattığı ve 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını tamamladığı ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ farkındalık yürüyüşünün 28 kilometrelik Demre- Finike etabını da bugün tamamladı. Demre- Finike etabını 6 saatte yürüyen Hüseyin Kayır ilçe girişinde Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aktar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şevket Günay, Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Karagünlü Uğurel, Finike Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uysal, Müdür Yardımcısı Ahmet Kurum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.
BOZULAN DAMAK TADI VE KANSERE DİKKATİ ÇEKTİ
Kayır, karşılama töreninin ardından Finike Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kültürel değerlere yönelik hazırladıkları proje hakkında sohbet etti. Saygı, sevgi, hoşgörü, bozulan damak tadı, hayvancılık, tarımsal faaliyetler, yöresel bilinç, dağdaki çoban, yerdeki ot, tüketilen ağaçlar ve unutulan değerler için 187 kilometrelik yolu yürüyerek kat etmeyi hedeflediğini söyleyen Hüseyin Kayır, Demre- Finike etabında bozulan damak tadı, yemek kültürü ve çağın hastalığı kansere dikkati çektiğini kaydetti.
'DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'
Beslenme alışkanlığıyla birlikte sağlık sorunlarının da arttığını aktaran Hüseyin Kayır, "Çağımızın büyük rahatsızlıklarından biri olan kanser ve onunla mücadele eden kişiler her geçen gün ülkemizde artıyor. O nedenle Türkiye onkoloji hastaları ve onların aileleri adına bu etabımızı gerçekleştirdik. Bu güzel manzarayı sağlık sorunları yüzünden o acılar çeken kişilere ve onların ailelerine pozitif enerji vermek açısından onlara ithaf ettik. Öğrenci kardeşlerimizin, belediyemizin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin bu etapta bize destek vermesi projede başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yürürken ayaklarımızı şişti belki ama doğru işler yaptığımızın farkındayız. Ümit ediyorum ki gençlerimiz ülkemize katkı sağlamak amacıyla yerel üretime ağırlık verecekler. Hem aile ekonomisine çiftçimize köylümüze hem de sağlığımız katkı sunacağız" dedi.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)

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