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Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması talimatını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

"BU KEZ KESİN KAPATIN DERSHANELERİ"

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını öğrenen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Tek ders kursu adı altında MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.


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